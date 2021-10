Nemecko repatriovalo ženy, ktoré sa údajne chceli pripojiť k IS

Berlín 7. októbra (TASR) - Nemecká vláda repatriovala osem žien, ktoré pred niekoľkými rokmi opustili svoju vlasť, aby sa údajne pripojili k militantnej organizácii Islamský štát (IS). Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.



Charterový let s repatriovanými ženami a ich 23 deťmi pristál v stredu na letisku vo Frankfurte nad Mohanom. Na palube sa okrem Nemiek nachádzali aj ďalšie tri ženy a ich 14 detí, ktoré zo Sýrie dalo priviesť späť Dánsko. Mnoho žien vracajúcich sa týmto lietadlom zatkli okamžite po pristátí, uviedol nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



Repatriované Nemky žili pred odletom späť do vlasti vo väzenskom tábore na severovýchode Sýrie v oblasti, ktorú ovládajú Kurdi. Tí zároveň pomohli repatriačnú operáciu pripraviť, pričom logistickú pomoc pri operácii poskytli Spojené štáty.



"Deti z tejto situácie nemôžeme viniť. Musíme urobiť všetko preto, aby sme im umožnili žiť v bezpečí a v dobrom prostredí... Ich matky však budú musieť niesť zodpovednosť za svoje činy," uviedol Maas.



Sociálni pracovníci v súčasnosti hľadajú miesto, kam by mohli repatriované deti umiestniť. Deti klasifikovali ako osoby, ktoré potrebujú mimoriadnu ochranu. Niekoľko z nich je totiž chorých, ďalšie zase majú v Nemecku už svojho poručníka.



Podľa nemeckého týždenníka Der Spiegel mali repatriované ženy 30 až 38 rokov a niektoré z nich žili v záchytných centrách celé roky.



Nemecko už v minulosti repatriovalo niekoľko žien z oblastí ovládaných Islamským štátom, avšak podľa denníka Bild bola toto doposiaľ najväčšia operácia svojho druhu.



Niekoľko žien, ktoré sa v minulosti takto vrátili do Nemecka, sa už v krajine postavilo pred súd. Podozrivé pritom boli okrem iného aj z terorizmu.