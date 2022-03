Nemecko repatriovalo zo Sýrie desať džihádistiek a 27 detí

Berlín 31. marca (TASR) - Nemecko repatriovalo z väzenského tábora na severovýchode Sýrie desať nemeckých žien podozrivých z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a tiež ich 27 detí. Oznámila to vo štvrtok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, ktorú citovala agentúra DPA.



Ministerka označila ich stredajšiu leteckú repatriáciu zo sýrskeho tábora Rož za "mimoriadne náročnú operáciu".



"Týchto 27 detí je obeťami Islamského štátu a majú právo na lepšiu budúcnosť ďaleko od tejto vražednej ideológie a na život v bezpečí, aký si želáme pre naše deti," uviedla Baerbocková.



Matky týchto detí však podľa jej slov "musia prevziať zodpovednosť za svoje činy", pričom viaceré z nich boli hneď po návrate do Nemecka "vzaté do väzby".



Hovorca spolkovej polície vo Frankfurte nad Mohanom pre DPA potvrdil, že do Nemecka v stredu neskoro večer priletelo vládnym letom 27 detí a 10 matiek s nemeckým občianstvom. Na viacero z týchto žien - vo veku 23 až 26 - boli podľa hovorcu vydané zatykače pre podozrenie zo spáchania trestných činov súvisiacich s terorizmom, pričom po prílete ich aj zatkli.



Nemecký denník Bild už skôr informoval, že tieto ženy sa pridali k Islamskému štátu, pričom spolková generálna prokuratúra vydala voči štyrom z nich zatykače a zvyšné prešetruje.



Podľa správy tohto médiá utiekli niektoré z týchto žien z oblastí ovládaných Islamským štátom v roku 2017 a vzdali sa Kurdom, zatiaľ čo iné zostali s IS až do jeho porážky na jar 2019.



Nemecko v posledných rokoch už viackrát repatriovalo zo Sýrie nemeckých prívržencov či členov IS a ich deti, pripomína DPA.



Baerbocková uviedla, že vďaka stredajšej operácii je v bezpečí už väčšina takýchto nemeckých detí, ktorých matky prejavili ochotu vrátiť sa do Nemecka. "Už zostáva len niekoľko osobitných prípadov, pri ktorých hľadáme individuálne riešenia," dodala.



Ministerka zároveň poďakovala kurdskej samospráve ovládajúcej severovýchod Sýrie a tiež "americkým partnerom" za to, že Nemecku pri repatriáciách "opäť poskytli logistickú podporu".