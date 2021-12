Nemeckí experti: Omikron je rizikom aj pre ľudí bez tretieho očkovania

Berlín 20. decembra (TASR) - Nemecký inštitút Roberta Kocha (RKI) v pondelok zvýšil svoje hodnotenie rizika pre tamojšie obyvateľstvo v súvislosti so šírením variantu omikron. RKI to napísal na sociálnej sieti Twitter. Informovala o tom agentúra DPA.



"RKI odhaduje riziko, ktoré COVID-19 predstavuje pre celkové zdravie obyvateľstva v Nemecku, ako veľmi vysoké. Dôvodom je výskyt a rýchle šírenie variantu omikron. Ten sa podľa skúseností z iných krajín šíri podstatne rýchlejšie a efektívnejšie ako predchádzajúce varianty vírusu. To môže viesť k náhlemu zvýšeniu počtu infekcií a rýchlemu preťaženiu zdravotného systému," uviedol inštitút.



Nemeckí experti predpokladajú, že riziko nákazy je u neočkovaných občanov "veľmi vysoké". To isté platí aj pre ľudí, ktorí dostali dve dávky vakcíny, ale ešte neabsolvovali očkovanie posilňujúcou treťou dávkou. Pre osoby, ktoré majú tri dávky vakcíny, je podľa RKI riziko "stredné". Inštitút upozornil, že toto aktuálne hodnotenie môže "v krátkom čase" zmeniť.