V Nemecku sa obávajú nebezpečnejších variantov koronavírusu

Berlín 5. februára (TASR) – Pandémia nového koronavírusu sa v Nemecku stala nebezpečnejšou z dôvodu šírenia jednotlivých variantov vírusu. Konštatovali to v piatok predstavitelia Inštitútu Roberta Kocha (RKI), informovala agentúra DPA.



"V Nemecku sa doteraz zistili tri varianty vírusu, vyvolávajúce znepokojenie, pričom najrozšírenejší je B.1.1.7, ktorý sa najprv objavil v Británii," povedal novinárom v Berlíne šéf RKI Lothar Wieler. Dodal, že tento variant je infekčnejší a môže viesť k vážnejšiemu priebehu ochorenia COVID-19.



Tzv. britský variant sa doteraz potvrdil v 13 zo 16 spolkových krajín a zistil sa u takmer šiestich percent z celkového počtu nakazených. Wieler však očakáva, že toto číslo bude ďalej rásť. "(Vírus) SARS-CoV-2 sa celkovo stal nebezpečnejším," povedal Wieler. "Vírus nie je zatiaľ unavený. Práve naopak - práve nabral na sile," varoval.



RKI vo svojej správe uvádza, že do 31. januára sa v Nemecku potvrdilo 168 prípadov nákazy britským variantom vírusu. Juhoafrický variant B.1.351 sa vyskytol v 27 prípadoch v siedmich spolkových krajinách, takisto sa v Nemecku potvrdil i brazílsky variant P.1.



Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn v tejto súvislosti uviedol: "Ak by sme dali týmto mutáciám šancu, aby sa šírili, riskovali by sme opätovný nárast počtu infekcií." Spahn vyjadril nádej, že počet prípadov nákazy klesne a pomocou vakcín bude možné pandémiu prekonať v priebehu jedného roka.



Od 27. decembra, keď sa v Nemecku spustila očkovacia kampaň, bolo podľa údajov rezortu zdravotníctva podaných už viac ako 2,9 milióna dávok vakcíny. Viac ako 2,1 milióna z nich tvorila prvá dávka, čo predstavuje 2,6 percenta populácie.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiéri spolkových krajín budú o aktuálnych obmedzeniach súvisiacich s koronavírusovou pandémiou rokovať na budúcu stredu.