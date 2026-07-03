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Nemecko rokovalo s Čínou o tom, že Peking cvičí ruských vojakov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Pred dvoma dňami agentúra Reuters informovala, že Čína v minulom roku tajne cvičila ruské jednotky s osobným súhlasom ministra obrany Ruska.

Autor TASR
Berlín 3. júla (TASR) - Nemecko si vyžiadalo rýchle stretnutie s čínskym veľvyslancom po zverejnení správy, že Čína cvičí ruských vojakov, uviedol v piatok hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Pred dvoma dňami agentúra Reuters informovala, že Čína v minulom roku tajne cvičila ruské jednotky s osobným súhlasom ministra obrany Ruska. V piatok sa nepodarilo získať stanovisko čínskeho veľvyslanectva, tieto obvinenia však už skôr označilo za nepodložené.

„Všetko, čo umožňuje Rusku pokračovať v jeho agresívnej vojne proti Ukrajine, ohrozuje aj našu bezpečnosť,“ uviedol zdroj z nemeckého ministerstva zahraničných vecí. „Z toho vyplýva, že rozhodná a rastúca podpora brutálnej a agresívnej vojny Ruska z Číny má priamy vplyv aj na našu bezpečnosť,“ doplnil.
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