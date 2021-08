Nemecko rokuje o možnosti pokračovať s evakuáciami z Afganistanu

Berlín 23. augusta (TASR) - Nemecko rokuje s predstaviteľmi NATO aj hnutia Taliban o možnosti ponechať medzinárodné letisko v Kábule otvorené aj po 31. auguste, keď má byť ukončený odsun amerických vojakov z Afganistanu. Povedal to v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas s tým, že Berlín by rád pomohol s evakuáciou čo najvyššieho počtu Afgancov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, informuje agentúra AFP.



"Vedieme rozhovory so Spojenými štátmi, Tureckom a ďalšími partnermi s cieľom umožniť, aby letisko mohlo pokračovať v civilnej operácii zameranej na evakuáciu týchto ľudí," povedal Maas. Dodal, že Berlín bude o tejto veci naďalej diskutovať aj s Talibanom, a to aj po odsune amerických vojakov.



Na letisko v Kábule prichádzajú desaťtisíce ľudí v snahe odletieť z Afganistanu, kde v polovici augusta po dvoch desaťročiach opäť prevzal moc Taliban. Maas situáciu na mieste označil za "nebezpečnú". "Situácia na letisku a v jeho okolí sa v ostatných hodinách stáva čoraz chaotickejšou," uviedol ďalej šéf nemeckej diplomacie.



Zároveň vyzval ľudí, aby sa na kábulské letisko nevydávali sami, keďže nie je isté, že sa im podarí dostať sa do jeho vojenskej časti, odkiaľ NATO vypravuje evakuačné lety.



Nemecké zložky podľa Maasových slov využívajú všetky dostupné možnosti, ako nemeckých aj afganských občanov, ktorých sa rozhodli evakuovať, bezpečne dopraviť na letisko. Maas dodal, že Nemecko rokuje o Afgancoch, ktorí zo svojej vlasti utiekli cez pozemné hranice, teda aj so susednými krajinami - Pakistanom, Uzbekistanom, Tadžikistanom a Indiou.



Berlín tieto krajiny požiadal, aby umožnili Afgancom, ktorí spĺňajú podmienky na evakuáciu do Nemecka, obrátiť sa na nemecké ambasády a vyplniť tam potrebné dokumenty. Zamestnanci nemeckých veľvyslanectiev v týchto krajinách zároveň dostali pokyn, aby vybavovanie takýchto žiadostí o evakuáciu urýchlili.