Nemecko rozšírilo zoznam rizikových krajín

Berlín 22. októbra (TASR) - Nemecko v snahe zabrániť importu prípadov nákazy koronavírusom rozšírilo vo štvrtok zoznam krajín, ktoré považuje za vysoko rizikové. Po novom tak na zoznam pribudli napríklad celé Poľsko, Švajčiarsko, Írsko, Británia (s výnimkou jej zámorských území, Normanských ostrovov a ostrova Man), takmer celé Rakúsko, ako aj mnohé časti Talianska vrátane Ríma, Milána či Benátok. Informovala o tom agentúra DPA.



Osoby prichádzajúce do Nemecka z rizikových regiónov či krajín budú tak od soboty musieť podstúpiť povinnú desaťdňovú karanténu alebo sa preukázať negatívnym výsledkom testu. Karanténu budú môcť predčasne ukončiť v prípade, že budú mať negatívny test.



Za rizikové Nemecko považuje celé Rakúsko okrem spolkovej krajiny Korutánsko. Rakúsko vo štvrtok za posledných 24 hodín zaznamenalo 2435 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie.



Zo zoznamu vysoko rizikových krajín nemecká vláda vyradila Kanárske ostrovy; pre zvyšok Španielska však karanténne pravidlá po vstupe do Nemecka platia i naďalej.



Dánsky minister zahraničných vecí Jeppeh Kofod vo štvrtok oznámil, že jeho krajina pre Nemcov uzatvára od soboty svoje hranice. Platí to aj pre turistov z Nemecka, výnimku majú napríklad ľudia pracujúci v Dánsku, či tí, ktorí chcú navštíviť svoju rodinu alebo partnera. Do Dánska smú podľa slov dánskeho pricestovať i tí občania Nemecka, ktorí majú v Dánsku víkendový dom. Výnimka sa ďalej vzťahuje na spolkovú krajinu Šlezvicko-Holštajnsko - počet novonakazených však nemôže presiahnuť hranicu 30 na 100.000 obyvateľov v priebehu jedného týždňa.



V Nemecku bolo podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) za posledných 24 hodín potvrdených 11.287 nových infekcií. Denný nárast tak po prvý raz prekročil hranicu 10.000 prípadov.