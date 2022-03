Nemecko rozširuje ubytovacie možnosti a bezplatné vlaky pre Ukrajincov

Berlín 2. marca (TASR) - Nemecko rozširuje pomoc, ubytovacie možnosti a bezplatné vlaky pre utekajúcich Ukrajincov, uviedla v stredu tlačová agentúra DPA.



Ukrajinci utekajú zo svojej vlasti pred vojnou v státisícoch a mnohí si neželajú zostať v susedných krajinách ako Maďarsko či Poľsko.



Do Nemecka sa ich zatiaľ dostalo približne 5000, ukazovali v stredu oficiálne údaje. Skutočný počet ukrajinských utečencov, ktorí sa do Nemecka už dostali, je zrejme vyšší, pretože medzi Poľskom a Nemeckom nie sú žiadne obmedzenia v cestovaní ani pohraničné kontroly.



Len v utorok neskoro večer pricestovalo vlakom cez Poľsko na hlavnú železničnú stanicu v Berlíne okolo 1300 utečencov.



Pravidelné diaľkové vlaky privážajú ľudí z Poľska plynulo niekoľko posledných dní. Od nedele 27. februára môže každý s ukrajinským pasom alebo dokladom totožnosti cestovať diaľkovými vlakmi smerujúcimi do Nemecka zadarmo.



V noci rozdávali pomocníci prichádzajúcim jedlo a nápoje.



Utečencov, ktorí cestovali ďalej na západ na hlavnú železničnú stanicu vo Frankfurte nad Mohanom, čakali v utorok charitatívni pracovníci, ako aj personál miestnych zdravotných a sociálnych úradov a polícia.



Ubytovanie sa organizuje v niekoľkých nemeckých mestách.



V Berlíne sa podľa senátorky pre sociálne veci Katji Kippingovej zriadi nové ubytovanie v priebehu tohto týždňa.



V meste Schwerin na severovýchode sú Ukrajinky a deti ubytovávané v hosteli. Muži schopní bojovať majú zakázané opustiť Ukrajinu.



V Hannoveri sa na núdzové ubytovanie premieňa hala veľtrhu s maximálnou plánovanou kapacitou 1200 ľudí.



Na stretnutí ministrov vnútra 16 nemeckých spolkových krajín bola údajne obrovská ochota prijímať utečencov.



V čerstvej pamäti mnohých ľudí je ešte fakt, že Nemecko počas utečeneckej krízy v rokoch 2015 – 2016 prijalo približne milión ľudí, predovšetkým z Blízkeho východu.