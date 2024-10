V Nemecku obvinili Rusa z vraždy dvoch ukrajinských vojakov

Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecká prokuratúra v stredu oznámila, že obvinila ruského občana z vraždy dvoch ukrajinských vojakov, ktorí sa v Bavorsku zotavovali zo zranení utŕžených v boji. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AP.



Ukrajinských vojakov našli v apríli s vážnymi bodnými ranami pred nákupným centrom v bavorskom meste Murnau am Staffelsee. Jeden z nich, 36-ročný, zomrel priamo na mieste, druhý, 23-ročný, zraneniam podľahol v nemocnici. Krátko na to zadržala polícia v súvislosti s ich vraždou 57-ročného Rusa, ktorý je odvtedy vo väzbe v Mníchove.



Zadržaný Rus má podľa vyjadrenia prokuratúry výrazne nacionalistické názory a plne podporuje vojnu, ktorú na Ukrajine vedie jeho vlasť. Zmienených dvoch Ukrajincov údajne už predtým zbežne poznal a vedel, že sú vojakmi.



Podľa prokuratúry všetci traja spolu popíjali, keď sa medzi nimi strhla hádka o situácii na Ukrajine. Rus mal pocit, že sa dotkli "jeho národnej hrdosti", a následne sa podľa prokuratúry rozhodol, že oboch už značne podnapitých Ukrajincov zabije, pričom zo svojho neďalekého bytu si na tento čin priniesol nôž.



Ukrajinci sa v Nemecku zotavovali zo zranení, ktoré utrpeli vo vojne z Ruskom. V nemocnici v Murnau am Staffelsee najskôr absolvovali niekoľko lekárskych zákrokov. Podľa prokuratúry mali v dôsledku týchto operácií značné pohybové obmedzia.