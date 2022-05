Letíte z alebo do Nemecka? Nezabudnite si rúško, je naďalej povinné

Berlín 16. mája (TASR) - Pasažieri na lietadlách, ktoré smerujú do Nemecka, alebo z tejto krajiny odlietajú, budú musieť mať aj naďalej na tvári rúška. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na nemecké ministerstvo vnútra.



Cestujúci musia mať počas celého letu vrátane nástupu i výstupu z lietadla na tvári respirátor typu FFP2 alebo chirurgické rúško. Prekrytie tváre si môžu zložiť len pri konzumácii jedál a nápojov. Povinné rúško sa nevzťahuje na deti do veku šiestich rokov.



Tieto pravidlá sú podľa ministerstva vnútra v súlade s odporúčaniami EÚ.



Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) a Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) v stredu vydali nariadenie, ktorým sa od 16. mája ruší plošná povinnosť prekrytia dýchacích ciest na letiskách a palubách lietadiel. Ak sú však rúška povinné v mieste odletu alebo v cieľovej krajine, cestujúci ich musia mať aj počas letu.



Rúška v lietadlách a na letiskách sú v Nemecku povinné do 23. septembra. Takéto opatrenia platia aj v autobusoch a vlakoch. Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach oznámil, že takéto opatrenie je potrebné, pretože denné počty nových prípadov koronavírusu sú ešte stále vysoké.



Nízkonákladový letecký dopravca Ryanair zverejnil zoznam 15 členských krajín EÚ, kde je nosenie rúšok stále povinné, píše DPA. Okrem Nemecka sú medzi nimi i Grécko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko.