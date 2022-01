Nemecká ministerka: Rusko musí podniknúť kroky k deeskalácii

Berlín 20. januára (TASR) - Na kroky vedúce k deeskalácii v ukrajinskom konflikte vyzvala vo štvrtok Rusko nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Informovala o tom agentúra DPA.



"Sme jednotní: Jedinou cestou z krízy je politická cesta. A táto cesta vedie iba cez dialóg," povedala Baerbocková v Berlíne na stretnutí so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom.



Ochota na takýto dialóg bola podľa nej veľmi jasne preukázaná prostredníctvom rokovaní v uplynulých dňoch a týždňoch.



"Žiaľ, správanie sa Ruska naďalej hovorí iným jazykom. Znepokojujúce aktivity ďalej pribúdajú," dodala Baerbocková s odvolaním sa na hromadenie vojakov na hranici s Ukrajinou a spoločné vojenské manévre Ruska s Bieloruskom.



"Naliehavo vyzývame Rusko, aby podniklo kroky smerom k deeskalácii. Každý ďalší agresívny postoj, každá ďalšia agresivita zo sebou prinesie vážne dôsledky," upozornila podľa DPA nemecká ministerka zahraničných vecí.



Nejde podľa nej o nič menej než o uchovanie európskeho mierového poriadku. "Je pre nás existenčný. Preto nemáme žiadnu inú možnosť, než v jeho záujme konzistentne vystúpiť a brániť ho ochranným štítom," podotkla.



Baerbocková ďalej dodala, že "to výslovne platí aj vtedy, keby tieto opatrenia mali hospodárske dôsledky aj pre nás samotných".



Blinken po schôdzke s Baerbockovou povedal, že vo vojenskej pomoci Ukrajine v konflikte s Ruskom "nevidí žiadnu provokáciu". "Predstava, že dodávky vojenského obranného vybavenia Ukrajine od Spojených štátov, európskych krajín a NATO je akási provokácia alebo dôvod na konanie Ruska, stavia svet hore nohami," uviedol šéf diplomacie USA.



USA a Severoatlantická aliancia (NATO) už niekoľko mesiacov podozrievajú Rusko, že plánuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Moskva to odmieta, pripomína DPA.