Nemeckí rušňovodiči dosiahli dohodu a môžu ukončiť štrajk

Frankfurt nad Mohanom 16. septembra (TASR) - Odbory nemeckých rušňovodičov a štátne železnice dosiahli vo štvrtok dohodu, ktorá rieši konflikt týkajúci sa miezd a umožní vyhnúť sa ďalším štrajkom spôsobujúcim rozsiahle narušenie vlakovej dopravy. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Šéf odborov GDL Claus Weselsky na tlačovej konferencii povedal, že rušňovodiči dosiahli "kompromisnú" dohodu.



Členovia odborov budú tento rok dostávať príplatok súvisiaci s ochorením COVID-19 do výšky 600 eur a v roku 2022 ďalšiu sumu 400 eur.



Rušňovodiči budú mať takisto zvýšené mzdy o 3,3 percenta a dostanú to v dvoch krokoch nasledujúcich 32 mesiacov.



Riaditeľ personálneho oddelenia železničnej spoločnosti Deutsche Bahn Martin Seiler, ktorý stál vedľa šéfa odborov, vyhlásil: "Táto dohoda nás vracia na trať smerujúcu k silnej budúcnosti."



Odbory začali štrajk 10. augusta po tom, čo si ho členovia schválili prevažnou väčšinou hlasov.



Počas troch kôl štrajku, z ktorých najdlhšie trvalo päť dní, bola narušená osobná a nákladná železničná doprava v celom Nemecku. Spôsobilo to ťažkosti v zásobovaní podnikov a komplikácie dovolenkárom.



Dohoda tiež vyriešila rozdiely v postavení odborov rušňovodičov v rámci samotnej spoločnosti Deutsche Bahn.



GDL sa malo zhoršiť postavenie oproti iným odborovým organizáciám, keď začiatkom tohto roka vstúpili do platnosti pravidlá, ktoré stanovovali, že kolektívna zmluva vyrokovaná najväčšími odbormi sa vzťahuje na celý sektor.



Posledný veľký konflikt medzi odbormi a spoločnosťou Deutsche Bahn prebiehal v rokoch 2014-2015, keď GDL zorganizovali za vyše deväť mesiacov deväť kôl štrajku a požadovali regulačné reformy.