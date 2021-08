Nemeckí rušňovodiči ohlásili tretí a doteraz najdlhší štrajk

Berlín 30. augusta (TASR) - Nemecký zväz rušňovodičov (GDL) vyzval v pondelok na tretí a doteraz najdlhší štrajk s cieľom donútiť železničnú spoločnosť Deutsche Bahn (DB), aby strojvedúcim zvýšila platy. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Predstavitelia GDL vyzvali na päťdňový štrajk v osobnej doprave, ktorý sa má začať vo štvrtok o 2.00 h ráno. Rušňovodiči nákladných súprav majú začať štrajkovať už v stredu ráno.



"Je to jedna z najdlhšie trvajúcich protestných akcií, ktorú sme sa rozhodli zorganizovať," povedal predseda zväzu rušňovodičov Claus Weselsky v pondelok vo Frankfurte nad Mohanom.



Odborári žiadajú zvýšenie miezd a lepšie pracovné podmienky pre rušňovodičov. Spor so spoločnosťou DB podľa DPA opäť postihne státisíce ľudí dochádzajúcich za prácou i dovolenkárov. Pri poslednom štrajku, ktorý sa skončil minulý týždeň v noci na stredu, premávalo len 30 percent diaľkových liniek a 40 percent regionálnych spojov.



Generálny riaditeľ nemeckých dráh Richard Lutz vyzval odborárov, aby sa ešte vrátili k rokovaciemu stolu. Predsedu GDL obvinil zo šírenia falošných tvrdení. Šéf DB tvrdí, že rušňovodičom sľúbili zvýšiť mzdy o 3,2 percenta, tak ako žiadali predstavitelia odborov. Sporný je však časový úsek, odkedy by mala začať platiť nová kolektívna zmluva, ktorej súčasťou je nová stupnica platových taríf. Železnice údajne súhlasili aj s požiadavkou strojvedúcich na jednorázový pandemický bonus, neuviedli však konkrétnu sumu. GLD žiada pre každého zamestnanca 600 eur.