Rušňovodiči opäť štrajkujú, aj napriek ponuke železničnej spoločnosti

Berlín 2. septembra (TASR) – Nemecký zväz rušňovodičov (GDL) začal vo štvrtok skoro ráno už tretí a doteraz najdlhší štrajk za uplynulý mesiac s cieľom donútiť železničnú spoločnosť Deutsche Bahn (DB), aby strojvodcom zvýšila platy a zlepšila pracovné podmienky. Stalo sa tak napriek novej ponuke DB zo stredy, ktorá zahŕňa napríklad pandemický bonus do výšky 600 eur. Informovala o tom agentúra DPA.



Cestujúci budú musieť tentoraz počítať s piatimi dňami meškaní a zrušených vlakových spojení. Štrajk sa začal vo štvrtok o 02.00 h, potvrdilo pre DPA vedenie GDL, trvať by mal do budúceho utorka. Rušňovodiči nákladných vlakov začali štrajkovať už v stredu ráno o 05.00 h.



DB ohlásila, že vypraví v priemere len každý štvrtý diaľkový spoj. V regionálnej a prímestskej doprave (S-Bahn) bude v porovnaní s bežným dňom premávať zhruba 40 percent spojov.



Pri predchádzajúcom štrajku, ktorý sa skončil minulý týždeň v noci na stredu, premávalo len 30 percent diaľkových liniek a 40 percent regionálnych spojov.



Súčasťou novej ponuky DB je okrem jednorazového príspevku do výšky 600 eur aj zmena termínu, odkedy by mala začať platiť nová kolektívna zmluva, ktorej súčasťou je nové odstupňovanie platových taríf. Namiesto 40 mesiacov aktuálne ponúka DB 36 mesiacov.



Predstavitelia GDL zatiaľ na novú ponuku DB verejne nereagovali. DB tvrdí, že rušňovodiči už nemajú dôvod štrajkovať. „Plníme hlavné požiadavky GDL," povedal personálny riaditeľ DB Martin Seiler v súvislosti s najnovšou ponukou spoločnosti. Seiler apeluje, že GDL musí ukončiť svoju „blokádu" a vrátiť sa za rokovací stôl. Posledné kolo rokovaní medzi oboma stranami sa konalo takmer pred troma mesiacmi.