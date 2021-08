Nemeckí rušňovodiči vstúpili do ďalšieho štrajku

Berlín 23. augusta (TASR) - Nemeckí rušňovodiči vstúpili v pondelok do ďalšieho ohláseného štrajku v osobnej železničnej doprave. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že Nemecký zväz rušňovodičov (GDL) odmietol na poslednú chvíľu ponuku železničnej spoločnosti Deutsche Bahn (DB), ktorá sa snažila predísť rušeniu plánovaných spojov.



V dôsledku štrajku nepremáva podľa DB 70 percent diaľkových liniek. Zrušených bolo aj takmer 60 percent regionálnych spojov. Tisíce cestujúcich sa musia pripraviť na komplikácie.



K štrajku došlo napriek snahám DB pozvať predstaviteľov GDL späť k rokovaciemu stolu. V nedeľnom vyhlásení Deutsche Bahn ponúkla, že bude diskutovať o finančných prémiách pre rušňovodičov. "Mali sme veľkú snahu dosiahnuť dohodu," povedal personálny riaditeľ DB Martin Seiler.



"Ponuka (od DB) nemala hodnotu ani len papiera, na ktorom bola napísaná. Podvodnícki manažéri sa snažia oklamať cestujúcich a cielene vyvolať hnev a frustráciu voči GDL," reagoval predseda Nemeckého zväzu rušňovodičov Claus Weselsky.



Zamestnanci železníc žiadajú zvýšenie miezd o 1,4 percenta v tomto roku a jednorazový príspevok 600 eur za prácu počas pandémie. V roku 2022 požadujú ďalšie zvýšenie miezd o 1,8 percenta.



Spoločnosť DB odborárom ponúkla postupné zvýšenie mzdy o 3,2 percenta, ale až v rokoch 2022 a 2023. Jednorazový príspevok v hodnote 600 eur odmietla.



Do protestnej akcie sa už v sobotu o 2.00 h zapojili rušňovodiči nákladných súprav. Aktuálny štrajk v nákladnej aj osobnej železničnej doprave by sa mal skončiť v stredu (25. augusta) ráno o 2.00 h.