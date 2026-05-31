Nemecko sa oficiálne zúčastní na Medzinárodnom ekonomickom fóre
Autor TASR
Moskva 31. mája (TASR) - Po niekoľkoročnej prestávke v dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine sa nemeckí podnikatelia prvýkrát opäť oficiálne zúčastňujú na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade (SPIEF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Najmä s ohľadom na obdobie po prímerí chceme, podobne ako iné veľké západné krajiny, udržať hospodárske väzby s Ruskom a chrániť nemecký majetok v Rusku v hodnote viac ako 100 miliárd eur,“ uviedol v nedeľu predseda predstavenstva Nemecko-ruskej zahraničnej obchodnej komory (Komora) Matthias Schepp. „Západ by nemal natrvalo prenechať Rusko, jeho veľký trh a suroviny, Ázii,“ povedal Schepp s tým, že len Číňania založili v prvom štvrťroku tohto roka v Rusku 1400 nových podnikov.
Podľa údajov komory je v Rusku naďalej aktívnych približne 1600 nemeckých firiem, ktorých obrat v minulom roku dosiahol približne 20 miliárd eur. V dôsledku západných sankcií však objem nemecko-ruského obchodu v minulom roku klesol pod hranicu desiatich miliárd eur. Až do začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo Nemecko najväčším európskym obchodným partnerom Ruska.
