Nemecko sa plánuje vo veľkej miere spoliehať na dovoz vodíka

Berlín 24. júla (TASR) - Nemecko bude musieť dovážať 50 % vodíka, ktorý potrebuje na splnenie svojich vlastných cieľov v oblasti zelenej transformácie, oznámilo v stredu spolkové ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Najväčšia európska ekonomika si stanovila ciel znížiť emisie oxidu uhličitého o 65 % do roku 2030 a stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2045. V tomto úsilí sa vo veľkej miere spolieha na vodík a jeho deriváty. Veľkú časť "bude musieť pokryť dovoz zo zahraničia", uviedol minister hospodárstva Robert Habeck. Očakáva sa, že do roku 2030 bude 50 % až 70 % vodíka v Nemecku pochádzať zo zahraničia, priblížil minister v rámci prezentácie vládneho plánu v oblasti zabezpečenia dodávok.



Miera využívania vodíka by potom mala ďalej rásť a "môžeme očakávať, že podiel dovozu sa bude zvyšovať aj po roku 2030", dodal Habeck. Nemecko podľa neho spolupracuje s veľkým počtom krajín, aby čo najviac diverzifikovalo zdroje dodávok.



Habeck a kancelár Olaf Scholz navštívili za posledné dva roky viacero krajín vrátane Kanady, Kataru, Austrálie alebo Alžírska s cieľom uzavrieť partnerstvá v oblasti vodíka. Nemecko v roku 2023 odstavilo svoje posledné jadrové elektrárne a uhlia ako zdroja energie sa chce zbaviť najneskôr do roku 2038.