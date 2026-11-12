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Nemecko sa stáva čoraz obľúbenejšou destináciou pre študentov
Hlavnými krajinami pôvodu zahraničných študentov v OECD boli v roku 2025 Čína a India.
Autor TASR
Paríž 12. novembra (TASR) - Nemecko sa stáva čoraz obľúbenejšou destináciou pre zahraničných študentov. Ich počet prudko rastie, zatiaľ čo viaceré tradične vyhľadávané anglicky hovoriace krajiny zaznamenali pokles. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnené vo štvrtok.
Počet študentov prichádzajúcich do Nemecka vzrástol v roku 2025 oproti predchádzajúcemu roku o 45 % na približne 74.000, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2020. Výrazný nárast zaznamenali aj Rakúsko a Taliansko, pričom Francúzsko naďalej priťahuje veľký počet študentov. Kanada zaznamenala pokles o 57 %, Spojené štáty o 33 % a Austrália o 13 %. Situácia v Británii zostala pomerne stabilná s nárastom o 4 %.
V rámci 38 členských krajín OECD klesol počet prichádzajúcich zahraničných študentov v roku 2025 na 1,6 milióna z 1,9 milióna v roku 2024. Rekordný počet zahraničných študentov prilákala OECD v roku 2023, keď ich prišlo 2,1 milióna. Organizácia so sídlom v Paríži sa k dôvodom týchto zmien bližšie nevyjadrila.
Hlavnými krajinami pôvodu zahraničných študentov v OECD boli v roku 2025 Čína a India. V Spojených štátoch vyvolali neistotu medzi zahraničnými študentmi obmedzenia víz, prísnejšia kontrola aktivít uchádzačov na sociálnych sieťach, ako aj opatrenia zamerané na elitné výskumné univerzity počas pôsobenia prezidenta Donalda Trumpa.
V USA zaznamenali pokles už v roku 2023, teda ešte predtým, než sa Trump v januári 2025 vrátil do úradu. Krajina napriek tomu zostáva svetovým lídrom v počte zahraničných študentov, ktorých sa tam nachádza celkovo viac ako milión.
Počet študentov prichádzajúcich do Nemecka vzrástol v roku 2025 oproti predchádzajúcemu roku o 45 % na približne 74.000, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2020. Výrazný nárast zaznamenali aj Rakúsko a Taliansko, pričom Francúzsko naďalej priťahuje veľký počet študentov. Kanada zaznamenala pokles o 57 %, Spojené štáty o 33 % a Austrália o 13 %. Situácia v Británii zostala pomerne stabilná s nárastom o 4 %.
V rámci 38 členských krajín OECD klesol počet prichádzajúcich zahraničných študentov v roku 2025 na 1,6 milióna z 1,9 milióna v roku 2024. Rekordný počet zahraničných študentov prilákala OECD v roku 2023, keď ich prišlo 2,1 milióna. Organizácia so sídlom v Paríži sa k dôvodom týchto zmien bližšie nevyjadrila.
Hlavnými krajinami pôvodu zahraničných študentov v OECD boli v roku 2025 Čína a India. V Spojených štátoch vyvolali neistotu medzi zahraničnými študentmi obmedzenia víz, prísnejšia kontrola aktivít uchádzačov na sociálnych sieťach, ako aj opatrenia zamerané na elitné výskumné univerzity počas pôsobenia prezidenta Donalda Trumpa.
V USA zaznamenali pokles už v roku 2023, teda ešte predtým, než sa Trump v januári 2025 vrátil do úradu. Krajina napriek tomu zostáva svetovým lídrom v počte zahraničných študentov, ktorých sa tam nachádza celkovo viac ako milión.