Nemecko sa vracia do Rady OSN pre ľudské práva

New York 12. októbra (TASR) - Nemecko je opäť v Rade OSN pre ľudské práva. Je to výsledok utorkového hlasovania na Valnom zhromaždení OSN, informovala tlačová agentúra DPA.



Zo 176 možných hlasov ich Nemecko dostalo 167, čo znamená, že v rade bude pôsobiť v rokoch 2023 až 2025.



Valné zhromaždenie OSN sa na trojdňovom mimoriadnom zasadnutí od 10. do 12. októbra zaoberá hlavne anexiou štyroch čiastočne okupovaných ukrajinských regiónov Ruskom.



VZ OSN zvolilo v utorok do rady ďalšie krajiny, vrátane Alžírska, Bangladéša, Belgicka, Čile, Gruzínska, Juhoafrickej republiky, Kostariky, Kirgizska, Maledív, Maroka, Rumunska, Sudánu a Vietnamu.



Rada OSN pre ľudské práva má 47 členov, každý z nich v nej pôsobí tri roky.