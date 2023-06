Nemecko sa vyhlo pokute po stiahnutí žaloby týkajúcej sa hnojív

Brusel 1. júna (TASR) — Nemecko sa vyhne vysokej pokute vo výške niekoľkých miliónov eur od Európskej komisie, ktorá zastavila konanie v súvislosti s implementáciou smernice o dusičnanoch. Pre agentúru DPA to uviedla vo štvrtok hovorkyňa Európskej komisie.



Komisia stiahla žalobu proti Nemecku po tom, ako dospela k záveru, že spolková a krajinské vlády prijali dostatočné opatrenia na boj proti nadmerným hladinám dusičnanov v podzemných vodách, ktoré sú v súlade s požiadavkami EÚ.



Spor o hnojivá trvá už niekoľko rokov. Európsky súdny dvor (ESD) v roku 2018 rozhodol, že Nemecko nerobí dostatočné opatrenia proti dusičnanom v podzemných vodách, čím porušuje legislatívu Európskej únie.



Dusičnany pochádzajú väčšinou z poľnohospodárskych hnojív. EÚ stanovila limity na obsah dusičnanov, pretože ich nadmerné množstvo poškodzuje životné prostredie a predstavuje závažné zdravotné riziko.



Ak by EK konanie nezastavila, Nemecko by dostalo pokutu vo výške najmenej 11,2 milióna eur.



Podľa nemeckého ministerstva poľnohospodárstva by vláda musela navyše zaplatiť pokutu až do výšky 800.000 eur za každý deň od prvého rozhodnutia ESD v roku 2018.



Dusičnany sú dôležité pre rast rastlín, ale ak sa v poľnohospodárstve používa príliš veľa, ich zvyšky sa môžu hromadiť v podzemných vodách, v riekach či v mori. Tie sa potom zložitými postupmi musia odfiltrovať, aby sa získala čistá pitná voda, ktorá je v súlade s normami EÚ.



Nemecko v roku 2020 zaviedlo prísnejšie normy na reguláciu hnojív, ktoré však Európska komisia označila za nedostatočné.