Nemecko sa vyjadrilo k obvineniam voči spevákovi skupiny Rammstein

Berlín 6. júna (TASR) - Nemecká ministerka pre rodinu Lisa Pausová vyzvala v utorok na lepšiu ochranu fanúšikov na koncertoch po vlne obvinení Tilla Lindemanna, 60-ročného frontmana nemeckej hudobnej skupiny Rammstein zo sexuálneho napadnutia. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Niekoľko žien speváka obvinilo, že ich na večierkoch po vystúpení obťažoval a sexuálne napádal.



Multifunkčný komplex Olympiapark v Mníchove, kde má skupina Rammstein tento týždeň odohrať štyri koncerty, medzitým oznámil, že všetky večierky po koncertoch boli zrušené.



"Predovšetkým mladí ľudia musia byť lepšie chránení pred podobnými útokmi," povedala Pausová. Vyzvala na vytvorenie chránených priestorov pre ženy na koncertoch a na využívanie takzvaných informačných tímov, ktoré by riešili podozrenia zo sexuálnych útokov.



Ministerka zároveň vyzvala skupinu Rammstein na zrušenie priestoru Row Zero (Nultý rad), ktorý vybranej skupine fanúšikov ponúka VIP-zážitok z koncertu vrátane možnosti stáť priamo pod pódiom pred vstupom na "aftershow party" (pokoncertnú oslavu). Ten je inak vyhradený pre bezpečnostnú službu a médiá.



O nových ochranných opatreniach sa musí diskutovať "rýchlo a konkrétne", povedala Pausová a vyzvala na "serióznu diskusiu o zodpovednosti umelcov a organizátorov voči fanúšikom".



Hovorca komplexu Olympiapark uviedol, že na mníchovských koncertoch Rammsteinu nebude Row Zero.



Škandál okolo skupiny vypukol po tom, ako mladá Írka Shelby Lynnová na sociálnych sieťach napísala, že ju Lindemann na večierku v zákulisí nedávneho koncertu v litovskom hlavnom meste Vilnius omámil nápojom a robil jej sexuálne návrhy.



Odvtedy sa prihlásilo niekoľko ďalších žien s obvineniami z obťažovania a sexuálneho napadnutia na koncertoch Rammsteinu.



V prieskume, ktorý v utorok zverejnil nemecký denník Bild, sa uvádza, že väčšina ľudí si želá zrušenie zvyšných koncertov skupiny v rámci európskeho turné, kým sa obvinenia nevyriešia.



Berlínska šestica tieto obvinenia odmieta.



"Všetkých nás to veľmi zasiahlo a dané tvrdenia berieme naozaj vážne. Je pre nás dôležité, aby sa fanúšikovia na našich koncertoch cítili pohodlne a bezpečne - pred pódiom, ako aj za ním," uviedla vo vyhlásení.



Skupina si tiež najala berlínsku PR agentúru, ktorá sa špecializuje na krízový manažment, aby jej pomohla riešiť následky prebiehajúceho škandálu, informoval Bild. Najala si aj právnickú firmu, aby vyšetrila obvinenia. Prvé zistenia sa očakávajú v piatok.



Kontroverzná formácia Rammstein vznikla v roku 1994 v Berlíne. Svoj najnovší štúdiový album Zeit, ktorý vyšiel vlani v apríli, nahrala počas lockdownu. Skupina je predstaviteľom hudobného žánru Neue Deutsche Härte, pričom kombinuje industriálny metal a hard rock s prvkami elektroniky.



Je známa svojimi drsnými gitarovými riffmi, výstrelkami porušujúcimi spoločenské tabu a teatrálnymi pódiovými šou s množstvom pyrotechniky.



Názov skupiny pripomína letecké nešťastie na vojenskej základni Ramstein z roku 1988, pri ktorom zahynulo 70 ľudí a zranenia utrpelo približne 500 ďalších osôb.



Skupina od svojho založenia hrá v pôvodnej zostave a tvoria ju Till Lindemann (spev), Richard Kruspe (gitara), Paul Landers (gitara), Oliver Riedel (basová gitara), Christoph Schneider (bicie nástroje) a Christian Lorenz (klávesové nástroje).



Lindemann, ktorý je výlučným textárom skupiny, pôsobí aj v projekte Lindemann. Vydal tiež tri básnické zbierky: Messer (2002), In stillen Nächten (2013) a 100 Gedichte (2020).