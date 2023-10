Wagenknechtová pripravuje vznik novej ľavicovej politickej strany

Berlín 19. októbra (TASR) - Vplyvná osobnosť nemeckej ľavice Sahra Wagenknechtová si pripravuje pôdu na založenie novej politickej strany, TASR informuje podľa agentúry DPA.



Začiatkom tohto roka 54-ročná poslankyňa nemeckého parlamentu povedala, že v ďalšom volebnom období už nebude kandidovať za stranu Die Linke. Ako podpredsedníčka strany pritom niekoľko rokov určovala jej politické smerovanie.



Magazín Der Spiegel v stredu s odvolaním sa na zdroje z okolia političky napísal, že čoskoro oznámi vznik združenia "BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit" (BSW - Pre rozum a spravodlivosť) ako krok k samotnému vzniku strany. V nemčine je BSW skratka pre "Aliancia Sahry Wagenknechtovej".



V stredu parlamentná kancelária poslankyne uviedla, že nemôže potvrdiť ani inak komentovať správy o jej najnovších plánoch.



Wagenknechtová v poslednom období priamo neinformovala o svojej politickej budúcnosti. So stranou Die Linke sa však dostala do sporu pre migračnú a klimatickú politiku a jej kritici hovorili o sklone k populizmu. V rámci straníckych štruktúr pokračuje formálny proces jej vylúčenia zo strany.



Wagenknechtová je bývalá členka pôvodne východonemeckej Strany demokratického socializmu (PDS) a v minulosti tiež obhajovala vstup vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 do ČSSR.