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Nemecko: Sankcie EÚ sa na superjachtu spájanú s Usmanovom nevzťahujú
V minulosti noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung prehrali spor s Usmanovom a museli korigovať niektoré tvrdenia o jeho vlastníctve jachty.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 1. júla (TASR) - Nemecký Správny súd vo Frankfurte nad Mohanom rozhodol, že sankcie Európskej únie sa nevzťahujú na superjachtu Dilbar spájanú s rusko-uzbeckým miliardárom Ališerom Usmanovom. Informovala o tom agentúra Bloomberg, píše TASR.
Nemecký Spolkový úrad pre hospodárske záležitosti a kontrolu exportu (BAFA) na súde nepreukázal dostatočné dôkazy o prepojení medzi Usmanovom a The Sister Trust ako formálnym vlastníkom jachty. Proti rozsudku je možné sa odvolať.
Nemecká lodiarska spoločnosť Lürssen ani zástupca The Sister Trust na žiadosti o vyjadrenie nereagovali. Usmanov slovami svojho hovorcu rozhodnutie privítal.
Európska únia po začiatku ruskej vojny na Ukrajine v roku 2022 uvalila na Usmanova sankcie pre jeho blízky vzťah k prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Majetok bývalého predsedu Medzinárodnej šermiarskej federácie sa podľa rebríčka Forbes v polovici roka 2026 odhadoval na 13,8 miliardy dolárov, čo ho radí medzi najbohatších ľudí sveta.
Sankcie platili aj pre jeho sestry. Gynekologička Saodat Narzievová bola na sankčný zoznam EÚ zaradená pre podozrenia zo správy majetku svojho brata, no už v septembri 2022 bola z neho vyradená.
V marci 2025 na nátlak maďarskej vlády Viktora Orbána Európska komisia odstránila zo zoznamu aj jeho druhú sestru Gulbachor Ismailovovú, ktorá v minulosti bola oficiálne hlavnou beneficientkou The Sister Trust.
Lürssen aj po uvalení sankcií pokračovala v údržbe jachty Dilbar vo svojej hamburskej lodenici. Aby mohla fakturovať majiteľovi (The Sister Trust) všetky náklady, v roku 2025 požiadala súd o rozhodnutie, že sankcie EÚ sa na plavidlo nevzťahujú. Náklady na údržbu sa ročne odhadujú na 84 miliónov eur.
Lürssen jednu z najväčších súkromných jácht na svete s dĺžkou 156 metrov postavila v roku 2016. Loď je pomenovaná podľa krstného mena Usmanovovej matky. Poskytuje ubytovanie pre až 40 hostí a približne 100 členov posádky. Má napríklad 25-metrový bazén, dve pristávacie plochy pre vrtuľníky a ďalšie luxusné vybavenie. Ministerstvo financií USA odhadlo v roku 2022 jej hodnotu na 600 až 750 miliónov dolárov.
V minulosti noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung prehrali spor s Usmanovom a museli korigovať niektoré tvrdenia o jeho vlastníctve jachty. Podobný problém mala aj hamburská organizácia strany Ľavica, keď čelila právnym krokom pre tvrdenie z roku 2022, že Dilbar je Usmanovova jachta.
Nemecký Spolkový úrad pre hospodárske záležitosti a kontrolu exportu (BAFA) na súde nepreukázal dostatočné dôkazy o prepojení medzi Usmanovom a The Sister Trust ako formálnym vlastníkom jachty. Proti rozsudku je možné sa odvolať.
Nemecká lodiarska spoločnosť Lürssen ani zástupca The Sister Trust na žiadosti o vyjadrenie nereagovali. Usmanov slovami svojho hovorcu rozhodnutie privítal.
Európska únia po začiatku ruskej vojny na Ukrajine v roku 2022 uvalila na Usmanova sankcie pre jeho blízky vzťah k prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Majetok bývalého predsedu Medzinárodnej šermiarskej federácie sa podľa rebríčka Forbes v polovici roka 2026 odhadoval na 13,8 miliardy dolárov, čo ho radí medzi najbohatších ľudí sveta.
Sankcie platili aj pre jeho sestry. Gynekologička Saodat Narzievová bola na sankčný zoznam EÚ zaradená pre podozrenia zo správy majetku svojho brata, no už v septembri 2022 bola z neho vyradená.
V marci 2025 na nátlak maďarskej vlády Viktora Orbána Európska komisia odstránila zo zoznamu aj jeho druhú sestru Gulbachor Ismailovovú, ktorá v minulosti bola oficiálne hlavnou beneficientkou The Sister Trust.
Lürssen aj po uvalení sankcií pokračovala v údržbe jachty Dilbar vo svojej hamburskej lodenici. Aby mohla fakturovať majiteľovi (The Sister Trust) všetky náklady, v roku 2025 požiadala súd o rozhodnutie, že sankcie EÚ sa na plavidlo nevzťahujú. Náklady na údržbu sa ročne odhadujú na 84 miliónov eur.
Lürssen jednu z najväčších súkromných jácht na svete s dĺžkou 156 metrov postavila v roku 2016. Loď je pomenovaná podľa krstného mena Usmanovovej matky. Poskytuje ubytovanie pre až 40 hostí a približne 100 členov posádky. Má napríklad 25-metrový bazén, dve pristávacie plochy pre vrtuľníky a ďalšie luxusné vybavenie. Ministerstvo financií USA odhadlo v roku 2022 jej hodnotu na 600 až 750 miliónov dolárov.
V minulosti noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung prehrali spor s Usmanovom a museli korigovať niektoré tvrdenia o jeho vlastníctve jachty. Podobný problém mala aj hamburská organizácia strany Ľavica, keď čelila právnym krokom pre tvrdenie z roku 2022, že Dilbar je Usmanovova jachta.