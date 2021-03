Sársko od 6. apríla uvoľní lockdown

Berlín 25. marca (TASR) - Nemecká spolková krajina Sársko začne po Veľkej noci ako prvá s uvoľňovaním lockdownu. Oznámil to vo štvrtok predseda sárskej vlády Tobias Hans.



Od 6. apríla by sa v Sársku mali okrem iného znova otvoriť kiná, fitnescentrá a otvorené terasy reštaurácií, píše na svojej webovej stránke denník Die Zeit. Takisto budú povolené zhromaždenia v počte do desať osôb.



Podmienkou na vstup do týchto zariadení bude podľa Hansa negatívny rýchlotest na ochorenie COVID-19 z toho istého dňa.



Sársko leží na juhozápade Nemecka na hraniciach s Francúzskom a Luxemburskom. Obchody sú tejto spolkovej krajine opätovne otvorené od marca, pripomína agentúra DPA.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v utorok s premiérmi 16 spolkových krajín dohodla na predĺžení celoštátneho lockdownu o štyri týždne - do 18. apríla. Počas Veľkej noci mali platiť sprísnené pandemické opatrenia.



Merkelová však stredu oznámila, že toto plánované päťdňové sprísnenie nakoniec platiť nebude. Podľa nej pôvodné rozhodnutie sprísniť epidemiologické opatrenia v období od 1. do 5. apríla prijala s krajinskými premiérmi s dobrým úmyslom zabrzdiť tretiu vlnu pandémie. Neskôr však priznala, že išlo o chybu, keďže takýto plán by nebolo možné pre krátkosť času realizovať.