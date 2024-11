Scholz podľa všetkého nezvolá hlasovanie o dôvere vláde

Berlín 11. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz podľa očakávania nezvolá v stredu v parlamente hlasovanie o dôvere vláde, potvrdil v pondelok hovorca kabinetu v Berlíne Steffen Hebestreit. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Môžem vás uistiť, že kancelár v stredu nezvolá hlasovanie o dôvere," povedal Hebestreit reportérom.



Očakáva sa, že kancelár Scholz vystúpi v dolnej komore nemeckého parlamentu - v Bundestagu - v stredu s prejavom.



Samotný Scholz je pod veľkým politickým tlakom zo strany tamojšej opozície, aby po minulotýždňovom rozpade vládnej koalície zvolal hlasovanie o dôvere vláde okamžite, a nie až v januári, ako pôvodne avizoval, pripomína DPA.



Takéto hlasovanie by pravdepodobne vyústilo do predčasných volieb, keďže kancelár je po rozpade svojej trojkoalície aktuálne bez väčšiny v Bundestagu.



Napriek tomu, že Scholz v nedeľňajšom rozhovore naznačil, že by mohol takéto hlasovanie zvolať ešte tento rok pred Vianocami, podľa Hebestreita rozhodne o dátume jedine vtedy, ak nebude schopný dosiahnuť dohodu s opozičnou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) o prijatí niekoľkých kritických návrhov zákona ešte pred vypísaním nových volieb.