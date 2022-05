Nemecko: Scholz prisľúbil Švédsku a Fínsku podporu pri vstupe do NATO

Berlín 3. mája (TASR) - Nemecko podporí prijatie Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO), ak oň tieto krajiny požiadajú. Potvrdil to v utorok nemecký kancelár Olaf Scholz na stretnutí s premiérkami Fínska a Švédska – Sannou Marinovou a Magdalenou Anderssonovou – počas neverejného zasadania spolkového kabinetu v Mesebergu pri Berlíne. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Rozhodnutia o podaní žiadosti o členstvo v Aliancii by museli prijať obe krajiny, povedal Scholz. "Pre nás je ale jasné: Ak by sa tieto dve krajiny rozhodli, že chcú patriť k NATO, môžu rátať s našou podporou," vyhlásil spolkový kancelár.



O podpore zo strany Berlína uistil Scholz aj nezávisle od členstva týchto dvoch krajín v Severoatlantickej aliancii či v čase, kým sa o takomto členstve bude rozhodovať, spresňuje DPA.



Predsedníčky vlád Švédska a Fínska sa predtým zúčastnili na rokovaní nemeckého spolkového kabinetu. V oboch krajinách prebieha od vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu úsilie o vstup do NATO, konštatuje DPA.



Generálny tajomník tejto vojenskej aliancie Jens Stoltenberg im už v prípade podania žiadosti o členstvo prisľúbil rýchle prijatie.