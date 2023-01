Nemecko schválilo dodávku tankov Leopard 2 na Ukrajinu

Berlín 25. januára (TASR) - Nemecko potvrdilo, že dodá Ukrajine tanky Leopard 2 a takisto povolilo ich dodávky ďalším krajinám. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Spolkový kancelár Olaf Scholz v stredu povedal, že Nemecko koná v úzkej spolupráci so svojimi spojencami. Berlín podľa vyhlásenia vlády dodá Ukrajine zo svojich zásob 14 tankov typu Leopard 2. Spolu s ďalšími krajinami by dodané tanky mohli vytvoriť dva prápory, pripomína AP.



Berlín sa v posledných týždňoch dostal pod veľký tlak spojencov, aby dodal Kyjevu nemecké tanky Leopard 2 a zároveň povolil ich vývoz na Ukrajinu štátom, ktoré ich majú vo výzbroji.



Scholz opakovane hovoril, že Nemecko sa musí v dodávke tankov pre Ukrajinu skoordinovať so Spojenými štátmi, ktoré zvažujú Kyjevu poslať svoje tanky Abrams.