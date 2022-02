Nemecko schválilo dodávky zbraní na Ukrajinu, uviedol vládny zdroj

Berlín 26. februára (TASR) - Nemecko schválilo dodávky 400 protitankových raketometov na Ukrajinu, informoval v sobotu vládny zdroj. Je to zásadný obrat v dlhodobej politike Nemecka, ktorá zakazuje vývoz zbraní do konfliktných oblastí. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AFP.



"Vzhľadom na napadnutie Ukrajiny Ruskom je vláda pripravená uvoľniť materiál súrne potrebný na obranu Ukrajiny," napísal zdroj v oznámení.



Protitankové raketomety budú dodané prostredníctvom Holandska, ktoré nakúpilo výzbroj z Nemecka, ale ktoré potrebovalo súhlas Berlína na dodanie zbraní Kyjevu.



Okrem protitankových raketometov bolo pre Ukrajinu schválených aj 14 obrnených vozidiel.



Vozidlá budú odovzdané ukrajinským službám a "budú slúžiť na ochranu personálu, prípadne na evakuačné účely", dodal zdroj.



Cez Poľsko bude na Ukrajinu dodaných takisto 10.000 ton pohonných látok, informoval zdroj. Dodal, že "skúmajú poskytnutie prípadných ďalších podporných služieb".



Kyjev už celé týždne prosí Nemecko, aby poslalo Ukrajine výzbroj, lebo jej to pomôže lepšie sa brániť proti útokom Ruska.



Berlín až dosiaľ neústupčivo odmietal schváliť dodávky zbraní na Ukrajinu a predtým sa rozhodol poslať len 5000 prilieb, čo vyvolalo hnev Kyjeva a aj posmešné reakcie.