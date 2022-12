Nemecko schválilo nákup stíhačiek F-35 od USA

Berlín 14. decembra (TASR) - Nemeckí poslanci schválili v stredu nákup amerických stíhačiek F-35 za desať miliárd eur. Pre agentúru Reuters to uviedli dvaja členovia rozpočtového výboru Spolkového snemu.



Ide o jeden z hlavných projektov v oblasti obrany, ktorý bude čerpať financie zo 100-milardového špeciálneho fondu, ktorý ohlásil kancelár Olaf Scholz v reakcii na ruskú ofenzívu na Ukrajine. Cieľom je zmodernizovať vybavenie a zbrane nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr).



Veliteľ vzdušných síl Nemecka Ingo Gerhartz uviedol, že výcvik ohľadom používania neviditeľných bombardérov F-35 sa začne v roku 2026 a prvé stroje prídu do Nemecka v roku 2027. Berlín chce celkovo kúpiť 35 týchto strojov.



Stíhačka F-35 od amerického výrobcu Lockheed Martin je považovaná za najmodernejšie bojové lietadlo na svete. Týmito strojmi chce Bundeswehr v najbližších rokoch nahradiť flotilu zastaraných lietadiel Tornado, ktorá bola do služby uvedená pred viac ako 40 rokmi.



Členovia rozpočtového výboru odsúhlasili v stredu dovedna osem projektov na nákup obranných systémov po 25 miliónov eur, v celkovej sume 13 miliárd eur, spresňuje agentúra DPA.