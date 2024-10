Nemecko schválilo obranné vybavenie pre Turecko za 103 miliónov eur

Berlín 19. októbra (TASR) - Nemecká vláda po rokoch malého objemu vývozu zbraní do Turecka opäť povolila rozsiahle dodávky pre Ankaru, svojho partnera v NATO. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Nemecké ministerstvo hospodárstva v odpovedi na parlamentnú otázku poslanca populistickej strany BSW uviedlo, že od 13. októbra bolo v tomto roku vydaných 69 licencií v hodnote 103 miliónov eur vrátane zbraní v hodnote 840.000 eur. Podľa ministra hospodárstva Roberta Habecka však do štatistík ešte nebol zahrnutý celý rad vývozov.



Habeck v septembrovom liste adresovanom zákonodarcom uviedol, že Spolková rada povolila spoločnostiam Thyssenkrupp Marine a Atlas Elektronik vývoz 28 torpéd Seahake vrátane príslušenstva a náhradných dielov za 156 miliónov eur.



Výbor, ktorému predsedá nemecký kancelár Olaf Scholz, dal zelenú aj dodávke 101 rakiet od nemeckého výrobcu MBDA, ktorých hodnota nebola zverejnená.



V sobotu popoludní sa mal Scholz v Istanbule stretnúť s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, s ktprým mal rokovať aj o obrannom exporte. Počas svojej návštevy Berlína pred rokom dal Erdogan jasne najavo, že by rád videl silnejšiu obnovenú spoluprácu v oblasti obrany.



Turecko chce okrem iného kúpiť 40 stíhacích lietadiel typu Eurofighter, ktoré vyrába i Nemecko. Nemecká vláda to ešte musí schváliť, ale na štvrtkovom summite EÚ v Bruseli Scholz povedal, že je za to, aby Spojené kráľovstvo rokovalo s Tureckom o takejto dohode.



Až do neúspešného vojenského prevratu v Turecku v roku 2016 nemecká vláda schválila rozsiahly vývoz zbraní do tejto krajiny vrátane dodávky komponentov pre šesť ponoriek, čo však Grécko ostro skritizovalo.



Po pokuse o prevrat a inváziu tureckých vojsk do severnej časti Sýrie boli vývozné licencie v uplynulých rokoch výrazne znížené na nízku dvojcifernú alebo jednocifernú sumu v miliónoch eur.