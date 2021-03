Nemecko schválilo vakcínu firmy AstraZeneca aj pre ľudí nad 65 rokov

Berlín 4. marca (TASR) - Nemecko vo štvrtok oficiálne schválilo protikoronavírusovú vakcínu od spoločnosti AstraZeneca aj pre ľudí starších ako 65 rokov. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na spolkové ministerstvo zdravotníctva.



Ako uviedol šéf rezortu zdravotníctva Jens Spahn, formálny súhlas na použitie očkovacej látky od britsko-švédskej firmy AstraZeneca pre osoby nad 65 rokov udelila nezávislá vakcinačná komisia (Stiko). Tieto plány už v stredu avizovala nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Podľa Spahnových slov ide o "veľmi dobré správy pre starších ľudí, ktorí čakajú na očkovanie". "Znamená to, že budú tak zaočkovaní skôr," uviedol. "Nové dáta tiež ukazujú, že vakcína je ešte účinnejšia v prípade, že sa jednotlivé dávky podajú v rozstupe 12 týždňov," dodal.



Nemecko v krátkom čase pozmení platný zákon o vakcínach - tak, aby zohľadňoval prijaté odporúčania, uviedol minister.



Nemecká komisia pre očkovanie ešte koncom januára odporučila, aby sa vakcína vyvinutá spoločnosťou AstraZeneca podávala len osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Ide o jednu z troch schválených vakcín v EÚ. Mnohé štáty však jej použitie obmedzili a neumožnili ňou očkovať ľudí nad 65, a v určitých krajinách nad 55 rokov. Zdôvodnili to nedostatkom údajov o účinnosti tejto vakcíny pre starších ľudí.