Nemecko schválilo zákaz konverzných terapií pre mladistvých

Berlín 8. mája (TASR) - Nemecký parlament schválil vo štvrtok večer zákon zakazujúci takzvané konverzné terapie pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorých cieľom je zmeniť sexuálnu orientáciu jednotlivcov z homosexuálnej na heterosexuálnu. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica BBC.



Maloletí nebudú môcť na základe tohto zákona podstupovať medicínske zásahy zamerané na zmenu alebo potlačenie ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Súčasťou takejto praxe môžu byť aj hypnóza či elektrické šoky. Vedecké štúdie ukazujú, že kontroverzné praktiky na zmenu sexuálnej orientácie môžu viesť k depresiám a zvýšenému riziku spáchania samovraždy.



Za porušenie nového zákona hrozí odňatie slobody do jedného roka alebo pokuta 30.000 eur. Potrestaní môžu byť aj rodičia detí, ako aj ich iní zákonní zástupcovia v prípade, že by mladistvých nútili podstúpiť konverznú terapiu na základe klamstiev, nátlaku a vyhrážok. Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol, že väčšinu osôb, ktorí sa zúčastnili týchto terapií, tvorila mládež, ktorá tak urobila pod nátlakom iných. "Malo by ich posilniť, ak štát, spoločnosť, parlament jasne ukážu: Nechceme to (konverzné terapie) v našej krajine," vyhlásil Spahn, ktorý je tiež homosexuál.



Spahn avizoval plány na zákaz týchto praktík v júni 2019 a návrh zákona bol vypracovaný vlani v novembri. Kritici zákona však tvrdia, že nie je postačujúci - nemecká opozičná strana Zelených napríklad požaduje zvýšenie vekového limitu na 26 rokov a strana Ľavica (Die Linke) na 27 rokov.



V Nemecku podstúpi konverznú terapiu ročne zhruba 1000 ľudí, ako uvádza berlínska ľudskoprávna organizácia Nadácia Magnusa Hirschfelda. Nemecká vláda schválila už vlani v decembri návrh zákona zakazujúci tzv. konverzné terapie pre dospelých.



Konverzné terapie sú nelegálne vo Švajčiarsku a v niektorých oblastiach Austrálie, Kanady a Spojených štátov.