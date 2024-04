Sedem islamistov, ktorí plánovali útoky, čaká v Nemecku proces

Karlsruhe 24. apríla (TASR) — Sedem radikálnych islamistov, ktorých začiatkom vlaňajšieho júla zadržali na západe Nemecka pre podozrenie zo sformovania teroristickej bunky a prípravy útokov, sa za to bude musieť čoskoro zodpovedať pred súdom. Spolková prokuratúra v Karlsruhe na nich totiž v stredu podala obžalobu na Vrchnom krajinskom súde v Düsseldorfe, informuje agentúra DPA.



Šesť z nich je navyše obžalovaných z podpory odnože teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



Päť obžalovaných pochádza z Tadžikistanu, ďalší z Kirgizska a Turkménska. Do Nemecka prišli v roku 2022 približne v rovnakom čase krátko po začiatku vojny na Ukrajine. Tam sa stretli s mužom, ktorý je v Holandsku stíhaný v samostatnej kauze.



Podľa prokuratúry muži hľadali miesta v Nemecku a iných štátoch západnej Európy, kde by mohli spáchať teroristické útoky. Skupina údajne bola v kontakte aj s členmi regionálnej odnože IS známej ako Islamský štát - Chórasán (IS-K). Obžalovaní sa snažili zaobstarať si aj peniaze a zbrane. Dôkazy o konkrétnych plánoch útoku sa však nepodarilo získať.