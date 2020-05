Sedem ľudí sa zrejme nakazilo koronavírusom pri návšteve reštaurácie

Berlín 23. mája (TASR) - Nemecké úrady oznámili, že siedmi ľudia sa zjavne nakazili novým koronavírusom v reštaurácii na severozápade krajiny. Išlo by o prvý takýchto známy prípad, odkedy v Nemecku pred dvoma týždňami začali opätovne otvárať reštaurácie, informovala v sobotu agentúra AP.



Vedenie okresu Leer v Dolnom Sasku v piatok neskoro večer tiež uviedlo, že tieto prípady, nahlásené od utorka do piatka, viedli k preventívnemu umiestneniu najmenej 50 osôb do domácej karantény. Čaká sa tiež na ďalšie výsledky testov.



V tomto okrese predtým viac ako týždeň neboli potvrdené žiadne nové prípady ochorenia COVID-19.



Nemecko začalo zmierňovať koronavírusové obmedzenia 20. apríla a tento proces v poslednom čase urýchlilo. Spolková krajina Dolné Sasko umožnila reštauráciám obnoviť prevádzku 11. mája za dodržiavania stanovených hygienických opatrení.



K tým aktuálne patrí dvojmetrová vzdialenosť medzi stolmi, nosenia tvárových rúšok čašníkmi a povinnosť zaznamenať mená, adresy a telefónne čísla hostí, aby bolo možné vysledovať kontakty v prípade, ak dôjde k infikovaniu.