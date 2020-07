V Berlíne sa do davu vrútilo auto, zranilo sa sedem ľudí

Berlín 26. júla (TASR) - Sedem ľudí utrpelo zranenia, keď v nedeľu ráno v západoberlínskej štvrti Charlottenburg vrazilo do davu ľudí auto. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie berlínskych hasičov.



Z uvedených siedmich osôb sú tri vo vážnom stave. Jedného človeka, ktorý zostal pod vozidlom uviaznutý, museli aj oživovať, spresnili požiarnici.



Berlínska polícia uviedla, že zatiaľ niet dôkazov o tom, že by bolo išlo o teroristický útok.



Záchranné práce, na ktorých sa zúčastnilo približne 60 hasičov a dva vrtuľníky, si v mieste udalosti vyžiadali rozsiahle uzavretie cestnej premávky, približuje DPA.



V sobotu tento víkend zahynuli traja ľudia a ľahko sa zranilo malé dieťa, keď do obytného domu v nemeckom meste Wesel, spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko, narazilo malé lietadlo.