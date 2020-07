Seehofer odmieta štúdiu o rasovom profilovaní polície v Nemecku

Berlín 7. júla (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer napriek rozsiahlej kritike odmieta štúdiu zameranú na zistenie prípadného rasisticky motivovaného správania v radoch polície. Informovala o tom v utorok agentúra DPA, ako i viaceré nemecké médiá.



"Teraz nie," povedal Seehofer v rozhovore pre stanicu ARD. Najprv je podľa neho nevyhnutné presadiť opatrenia proti pravicovému extrémizmu a rasizmu, na ktorých sa dohodla nemecká vláda s jednotlivými spolkovými krajinami. "Potom je možné rozmýšľať o tom, aké ďalšie kroky sú potrebné," povedal Seehofer.



"V tejto súvislosti (s rasizmom v policajných radoch) nemáme žiaden štrukturálny problém," zdôraznil minister s tým, že polícia je neustále kritizovaná a sčasti dochádza i k osočovaniu jej členov. Pritom sa však prehliada, že vo verejnej službe platí "nulová tolerancia" a proti rasizmu sa bojuje rozhodným spôsobom, dodal Seehofer.



Nemecká ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová je naopak za to, aby štúdia o takzvanom rasovom profilovaní polície prebehla. "Bolo by dôležité, aby sme mohli túto štúdiu zrealizovať," povedala pre stanicu ZDF. Zdôraznila pritom, že nejde o to, aby bol niekto vystavený "všeobecnému podozreniu".



Pojem rasové profilovanie pochádzajúci z USA, znamená, že ľudia sú podrobovaní policajným kontrolám na základe rasy, farby pleti, etnického pôvodu či iných vonkajších znakov, avšak bez konkrétneho dôvodu. Vykonať štúdiu o rasovom profilovaní polície odporučila vo svojej najnovšej správe o Nemecku Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI).



Odmietnutie plánovanej štúdie ostro kritizoval zväz nemeckých kriminalistov (BDK) s tým, že Seehoferov postoj bezpečnostným úradom takto preukazuje "medvediu službu", keďže takto vzbudzuje dojem, že "je čo skrývať". Predseda BDK Sebastian Fiedler v pondelok večer pre stanicu ARD uviedol, že to je naopak. V nezávislej štúdii o rasizme ide podľa jeho slov o to, aby si polícia získala dôveru verejnosti.



Ak by výsledky štúdie ukázali, že policajné orgány majú problém s rasizmom, bolo by podľa Fiedlera v ich vlastnom záujme sa voči tomu dôrazne postaviť.