Seehofer varoval pred možnými problémami pre nárast počtu migrantov

Berlín 11. mája (TASR) – Ak príde do Nemecka každý rok priveľa migrantov, môžu nastať „spoločenské a politické problémy", varoval nemecký minister vnútra Horst Seehofer, ktorý považuje nové opatrenia proti nelegálnej migrácii za nevyhnutné.



„Ukazuje sa, že počty migrantov opäť výrazne stúpajú, a to najmä na balkánskej trase," povedal Seehofer pre agentúru DPA. „Budem o tom hovoriť s mojou frakciou (Kresťanskosociálnej únie). Musíme niečo spraviť, aby to opäť nenadobudlo povážlivé rozmery. Som presvedčený, že téma migrácie bude aktuálna aj po tom, čo odovzdám svoj úrad," dodal.



Seehofer sa po vytvorení novej vlády po septembrových parlamentných voľbách plánuje stiahnuť z aktívnej politiky. Napriek tomu, že je s výsledkami migračnej politiky súčasného kabinetu spokojný, počíta s novými problémami.



V minulosti podľa ministra príchod utečencov väčšina spoločnosti akceptovala najmä vtedy, ak ich ročne neprišlo viac ako 200.000. „Keď ich bolo oveľa viac, nastali sociálne a politické problémy," uviedol Seehofer. Poznamenal, že v roku 2015 počas tzv. migračnej krízy to využila napríklad krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD).



V roku 2020 sa počet žiadostí o azyl pre pandémiu nového koronavírusu znížil. „Opäť však pozorujeme narastajúci (počet) prisťahovalcov prichádzajúcich cez Stredozemné more," uviedol Mathias Middelberg, hovorca parlamentnej frakcie CDU/CSU pre vnútropolitické otázky. K tomu treba prirátať masívnu migráciu v rámci Európy, ktorej cieľom je predovšetkým Nemecko.



Vlani bolo v Nemecku podaných 102.581 žiadostí o azyl, z ktorých 26.520 tvorili žiadosti o ochranu detí mladších ako rok narodených v Nemecku. V roku 2019 zaznamenal Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) 142.509 žiadostí o azyl.



Organizácia na pomoc utečencom Pro Asyl minulý rok kritizovala, že nízky počet prijatých migrantov je následkom „rigorózneho uzavretia hraníc Európy". Organizácia odsúdila systematické uzavretie suchozemských grécko-tureckých hraníc, ako aj vonkajších hraníc EÚ zo strany Maďarska a Chorvátska.