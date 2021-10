Šéf Spolkového úradu na ochranu ústavy varoval pred extrémizmom

Berlín 27. októbra (TASR) – Politickí extrémisti a zločinci predstavujú pre Nemecko rastúce nebezpečenstvo, varoval v stredu šéf Spolkového úradu na ochranu ústavy Thomas Haldenwang. Správu priniesla agentúra DPA.



„Stupeň ohrozenia terorizmom, extrémizmom a špionážou, najmä zo strany kybernetických útokov, zostáva pre Nemecko na veľmi vysokej a naďalej sa zvyšujúcej úrovni," povedal Haldenwang verejnému výboru Bundestagu v Berlíne.



„Aj v budúcnosti budú polarizujúce témy, ktoré extrémisti využijú na to, aby svoje protidemokratické postoje preniesli do strednej triedy našej spoločnosti," dodal.



Šéf Spolkovej spravodajskej služby (BND) Bruno Kahl takisto poznamenal, že situácia sa na celom svete sa môže veľmi rýchlo zmeniť a Nemecko musí byť schopné rýchlo reagovať.



„Nemám na mysli len Afganistan," povedal Kahl a zdôraznil nebezpečenstvo, ktoré predstavujú preteky v zbrojení v oblasti nových technológií.



BND čelila kritike, pretože podobne ako iné zahraničné spravodajské služby nepredvídala rýchly postup militantného islamistického hnutia Taliban v Afganistane, pripomenula DPA.



Šéfka nemeckej Vojenskej kontrarozviedky Martina Rosenbergová varovala, že v nemeckých ozbrojených silách sa zvýšilo povedomie o hrozbe pravicového extrémizmu. „Spoločnosť sa mení a radikalizuje a to má vplyv aj na personál Bundeswehru," dodala.