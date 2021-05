Laschet kritizoval návrh Zelených a SPD na zdraženie leteniek

Berlín 17. mája (TASR) - Šéf Kresťanskodemokratickej únie Armin Laschet v pondelok dôrazne vystúpil proti požiadavkám Zelených a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorí chcú zrušiť lety na krátke vzdialenosti a tiež navýšiť ceny lacných leteniek do dovolenkových destinácií. Tieto návrhy sú podľa Lascheta populistické a "bez akéhokoľvek klimaticko-politického dosahu", informuje agentúra DPA.



Kandidátka Zelených na post nemeckého kancelára Annalena Baerbocková cez víkend pre nedeľník Bild am Sonntag vyhlásila: "Lety na krátke vzdialenosti by už v budúcnosti nemali existovať." Dodala, že ak to s klimatickou politikou vláda myslí vážne, nemali by byť k dispozícii ani lacné letenky ako napríklad za 29 eur na Malorku, aké často ponúkajú nízkonákladové spoločnosti.



"To je samozrejme znova typicky zelený nápad. Na všetko, čo chcú populisticky ovplyvňovať, žiadajú zákazy," kritizoval Laschet.



Baerbocková však odmietla, že by jej cieľom bol priamo zákaz krátkych letov. Zdôraznila, že jej strana chce ako alternatívu ku krátkym letom ponúknuť posilnenú premávku vlakov.



"Stredobodom záujmu musí byť výstavba železníc," povedala. Vyslovila tiež potrebu zvýšenia počtu nočných spojov v Európe a najmä v hraničných regiónoch Nemecka. Aby sa vlaková doprava stala pre ľudí atraktívnejšou už v blízkej budúcnosti, mohli by sa napríklad znížiť ceny cestovných lístkov, priblížila.



Podľa Lascheta je dôležité sa rýchlo dostať z bodu A do bodu B. "A keď to pôjde rýchlejšie vlakom, budú ľudia používať vlak," povedal. Nevyhnutné sú podľa neho v tejto súvislosti zmeny zákona o plánovaní a tiež v procese schvaľovania, "aby to netrvalo 20 až 25 rokov, pokým bude hotová nová železnica".



Kandidát na kancelára zo strany SPD Olaf Scholz tiež uviedol, že chce zakročiť proti príliš lacným letenkám a nastaviť spodnú hranicu ich cien.



"Zdraženie letov od 50 do 60 eur postihne ľudí s nízkym príjmom, ktorí si takúto dovolenku dovolia raz ročne," kritizoval Laschet. "Veľmi sa čudujem tomu, že sa SPD takýmito populistickými požiadavkami odkláňa od celkom bežných ľudí," vyjadril sa šéf Kresťanskodemokratickej únie.



Baerbocková odmietla tvrdenie, že by navrhované zmeny boli nespravodlivé pre nižšie sociálne vrstvy. Zdôvodnila to tým, že rodiny s deťmi, ktoré zarábajú menej a chcú v lete odcestovať na dovolenku, beztak zriedkakedy profitujú z lacných cien leteniek.