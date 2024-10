Šéf konzervatívnej CDU vytýčil hranice spolupráce s populistickou BSW

Berlín 14. októbra (TASR) - Predseda opozičnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Friedrich Merz stanovil mieru, do akej bude jeho strana ochotná pristúpiť na kompromisy pri rokovaniach s novovzniknutou populistickou Alianciou Sahry Wagenknechtovej (BSW). TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy tlačovej agentúry DPA.



Merz v relácii verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej stanice ARD poukázal na koaličné rokovania v troch východonemeckých spolkových krajinách, v ktorých CDU i BSW dosiahli dobré volebné výsledky. "Pani Wagenknechtová musí akceptovať, že existujú rozhodnutia, ktoré sú neodvolateľné. Jedným z nich je aj záväzok voči Západu, teda členstvo v NATO, a my jej nedovolíme, aby to spochybňovala," povedal Merz.



Hoci sa rokovania v Durínsku, Brandenbursku a Sasku budú pravdepodobne týkať krajinských otázok, celková platforma strany v kľúčových záležitostiach, ako je napríklad národná bezpečnosť, je stanovená na spolkovej úrovni, píše DPA.



CDU rokuje s BSW v Durínsku a Sasku, ale v Brandenbursku zvíťazila v krajinských voľbách Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) kancelára Olafa Scholza, a je tam hlavným partnerom v koaličných rozhovoroch.



Cieľom CDU a ďalších strán, ktoré rokujú s BSW, je vytvoriť vlády, ktoré by krajne pravicovej Alternatíve pre Nemecko (AfD) neumožnili uchopiť moc.



V Durínsku získala AfD najviac hlasov, ale podľa nemeckého politického systému ak strana nezíska väčšinu, musí na zostavenie vlády vytvoriť koalíciu s ďalšími stranami. Zatiaľ žiadna strana nie je ochotná spolupracovať s AfD.



Wagenknechtová to Merzovi sťažuje, upozorňuje DPA - najmä svojimi zahraničnopolitickými postojmi, ktoré sú z pohľadu CDU neprijateľné. BSW je proti umiestneniu amerických rakiet stredného doletu v Nemecku a nesúhlasí ani s poskytovaním vojenskej pomoci Ukrajine.