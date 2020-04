Nemeckých občanov vyzvali, aby dodržiavali nariadenia vlády

Berlín 28. apríla (TASR) – Šéf nemeckého Inštitútu Roberta Kocha Lothar Wieler dnes apeloval na verejnosť, aby aj naďalej dodržiavala nariadenia vlády, ktoré cielia na spomalenie šírenie koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra DPA.



Štatistiky z posledných dní ukázali, že reprodukčné číslo koronavírusu udávajúce, koľko zdravých ľudí sa v priemere nakazí od jedného infikovaného človeka, sa v Nemecku opäť zvýšilo na hodnotu jeden.



V uplynulých dňoch sa celonárodný priemer pohyboval na úrovni 0,9. Predstavitelia varovali, že ak sa R0 vráti na hodnotu nad 1, počet nových prípadov začne opäť exponenciálne rásť.



"Nechceme, aby počet prípadov nákazy opäť rástol. Nechceme mať viac prípadov," vyhlásil Wieler. Zároveň zdôraznil dôležitosť pravidiel sociálneho odstupu, v rámci ktorých medzi sebou musia ľudia udržiavať vzdialenosť 1,5 metra. Tam, kde to nie je možné by ľudia nosiť rúška alebo inú ochranu tváre.



Všetkých 16 nemeckých spolkových krajín už zaviedlo povinné nosenie rúšok vo verejnej doprave a v obchodoch.



Na rozdiel od niektorých iných susedných krajín sa Nemecko podarilo úspešne obmedziť šírenie vírusu. "Chceme ubrániť tento úspech," povedal Wieler.



Minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol, že Nemecko sa rozhodlo správne, keď začalo uvoľňovať opatrenia zavedené v boji proti vírusu. "Je to dôležitý faktor (reprodukčné číslo), ale absolútne čísla sú takisto dôležité," povedal. Wieler minulý týždeň uviedol, že aby sa epidémia nového koronavírusu mohla začať zmierňovať, R0 musí byť menšie ako 1.



Nemecko minulý týždeň otvorilo mnohé menšie a stredne veľké obchody. Väčšina spolkových krajín otvorí školy pre časť žiakov už 4. mája. O ďalšom uvoľňovaní by sa malo rozhodnúť 6. mája.



Krajina dosiaľ potvrdilo 158 768 nakazených a 6 136. Vyliečilo sa už 117.400 nakazených.