Nemecko: Šéf Zelených avizoval odstúpenie z vedenia strany

Berlín 24. februára (TASR) - Nemecký vicekancelár Robert Habeck v pondelok oznámil, že plánuje odstúpiť z akejkoľvek vedúcej úlohy v strane Zelených, a to v dôsledku jej prepadu v nedeľných predčasných parlamentných voľbách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Už si nebudem nárokovať ani ašpirovať na vedúcu úlohu v personálnom zložení Strany zelených," povedal Habeck, ktorý v kampani kandidoval ako líder tejto strany.



Zelení získali v nedeľných voľbách 11,6 percenta hlasov a značne si tak pohoršili oproti 14,7 percentu z predošlých volieb z roku 2021. "Nie je to dobrý výsledok, chcel som viac, chceli sme viac," povedal Habeck.



Podľa DPA je tiež veľmi pravdepodobné, že Habeck príde aj o svoj post v budúcej vláde. Nemecký konzervatívny blok CDU/CSU, ktorý vo voľbách zvíťazil sa totiž bude usilovať o zostavenie vládnej koalície so stredoľavicovými sociálnymi demokratmi (SPD), čo medzičasom v pondelok oznámil šéf CDU/CSU a kandidát na kancelára Friedrich Merz.



Habeck na tlačovke v Berlíne tiež povedal, že počas predvolebnej kampane sa nemierne veľa vecí "posunulo". Za šokujúce pritom podľa DPA označil, že sa krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) a jej extrémistická protiimigračná rétorika sa už stali súčasťou tzv. mainstreamu.



Ako príklad uviedol, že líderka AfD Alice Weidelová vo verejne bežne používala termín "remigrácii", aký používajú krajne pravicoví extrémisti na vyháňanie prisťahovalcov. Habeck však v tomto smere kritizoval aj Merza. Migračná legislatíva, ktorú zrejme budúci kancelár presadzoval počas predvolebnej kampane, by podľa jeho slov s ľuďmi zaobchádzala ako s "prírodnými katastrofami". Líder Zelených oba príklady označil za nebezpečné trendy.



Habeck i jeho stranícki kolegovia síce poznamenali, že Zelení oproti predošlým voľbám zaznamenali menšie straty ako Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) vedená kancelárom Olafom Scholzom, ktorá dosiahla svoj dosiaľ vôbec najhorší výsledok, či liberálna Slobodná demokratická strana (FDP), ktorá sa tesne nedostala do parlamentu.



Habeckovi sa však nepodarí splniť jeho predvolebné predsavzatie stať sa kancelárom. Zelení sa totiž prepadli na štvrté miesto a sú podľa všetkého odsúdení na miesto v opozícii, uvádza DPA.