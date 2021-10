Šéfredaktora bulvárneho denníka Bild odvolali pre aféru s kolegyňou

Berlín 19. októbra (TASR) - Nemecké vydavateľstvo Alex Springer odvolalo v pondelok šéfredaktora svojho bulvárneho denníka Bild Juliana Reichelta, pretože mal tajný vzťah so svojou kolegyňou. Informovala o tom agentúra AFP.



Reichelt "jasne neoddelil svoj súkromný a pracovný život a v tejto súvislosti nepovedal predstavenstvu pravdu," uviedlo vydavateľstvo vo vyhlásení, pričom sa odvolalo na informácie nadobudnuté v ostatných dňoch v dôsledku investigatívnych článkov.



Interné vyšetrovanie z jari tohto roka skúmalo obvinenia, že 41-ročný Reichelt povýšil stážistky, s ktorými mal aféry, a neskôr ich odsunul "na vedľajšiu koľaj" alebo vyhodil, pripomína AFP.



Reichelt síce počas vyšetrovania odstúpil, v marci sa však vrátil do práce, kde odvtedy zdieľal pozíciu šéfredaktora s novinárkou Alexandrou Würzbachovou.



"Julian Reichelt priznal, že miešal profesionálne a súkromné vzťahy, vyššie uvedené obvinenia však pod prísahou odmietol," informovalo vtedy vydavateľstvo Alex Springer.



Nebolo bezprostredne jasné, ktoré nové obvinenia podnietili Reicheltovo odvolanie. Ako pripomína AFP, vyhodený šéfredaktor je jednou z najkontroverznejších mediálnych osobností v Nemecku a denník Bild sa pod jeho kontrolou v niektorých témach posunul politicky výrazne doprava.



Americký denník New York Times v nedeľu informoval, že Reichelt povýšil mladú novinárku, s ktorou mal vzťah.



"Ak zistia, že mám aféru so stážistkou, prídem o prácu," povedal údajne Reichelt podľa výpovede spomínanej novinárky, z ktorej cituje New York Times.



Reichelta na pozícii šéfredaktora nahradí Johannes Boie, ktorý bol doteraz šéfredaktorom konzervatívneho nemeckého nedeľníka Welt am Sonntag.