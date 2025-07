Nemecko obvinilo šesť podozrivých z útoku v Budapešti v roku 2023

Karlsruhe 5. júla (TASR) - Nemecká Spolková prokuratúra obvinila šiestich podozrivých krajne ľavicových extrémistov z útokov v Maďarsku v roku 2023. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a Deutsche Welle.



Šesť nemeckých členov hnutia antifa sa vo februári 2023 zapojilo do narúšania zhromaždenia krajne pravicových skupín v maďarskom hlavnom meste, na ktorom si pripomínali udalosti z konca vojny v roku 1945 v Budapešti.



Obžaloba vznesená na súde v Düsseldorfe zahŕňa členstvo v zločineckej organizácii, ťažkú ujmu na zdraví a pokus o vraždu. Podozriví sa začiatkom tohto roka sami prihlásili úradom a požadujú trestné stíhanie v Nemecku.



Ich právnici dúfajú, že zabránia vydaniu do Maďarska a Vyšší krajinský súde v Düsseldorfe teraz rozhodne, či a kedy sa súdny proces uskutoční.



Predpokladá sa, že skupina je prepojená s nemeckou občiankou Majou T., ktorú zatkli v Berlíne v decembri 2023 a vydali do Maďarska v júni 2024. Nemecký Ústavný súd jej vydanie označil za nezákonné. Odvolal sa na Chartu základných práv EÚ a s ňou spojený zákaz neľudského zaobchádzania. Rozhodnutie však prišlo neskoro a nezabránilo vydaniu.



Maja T. sa identifikuje ako nebinárna, čo zhoršuje jej situáciu v maďarských väzniciach. Pred tromi týždňami začala za zlepšenie podmienok držať hladovku a previezli ju do väzenskej nemocnice. Maďarská prokuratúra ju obviňuje z účasti na útokoch na pravicových extrémistov v roku 2023 a zo spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví.