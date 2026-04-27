Nemecko si objednalo od Rheinmetallu pechotné vybavenie za miliardu
Autor TASR
Berlín 27. apríla (TASR) - Nemecké ozbrojené sily si objednali od Rheinmetallu vybavenie pre pechotu v hodnote 1,04 miliardy eur, oznámila zbrojárska spoločnosť v pondelok v súvislosti so zvýšením vojenských výdavkov Berlína. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Súčasťou objednávky sú nepriestrelné vesty, uniformy či zariadenia na nočné videnie, ktoré je možné pripevniť na prilby, zbrane alebo vojenské tablety informujúce o možných pozíciách nepriateľa. Systém je vybavený aj softvérom, ktorý veliteľom umožňuje v reálnom čase sledovať pozície vlastných síl. Zbrane nie sú súčasťou objednávky.
Vybavenie pre približne 8600 vojakov by sa podľa očakávaní mohlo dodávať od novembra 2027 približne do decembra 2029. Objednávka patrí k širšej rámcovej dohode za 3,1 miliardy eur.
Digitálne prepojenie jednotiek pechoty nadobúda pri modernom vojenskom konflikte čoraz väčší význam, keďže umožňuje koordináciu so satelitmi, dronmi, tankami a delostrelectvom a poskytuje vojakom rýchle informácie o pohybe nepriateľa, píše DPA.
Pre zvýšené obavy o obranyschopnosť po začatí ruskej invázie na Ukrajinu zaznamenala spoločnosť Rheinmetall v posledných rokoch rekordný počet objednávok, ktorý podporili aj zvýšené výdavky Nemecka na obranu v oblasti tankov, munície a satelitov.
