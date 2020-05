Nemecko si pre hackerské útoky predvolalo ruského veľvyslanca

Berlín 28. mája (TASR) – Nemecké ministerstvo zahraničných vecí si dnes predvolalo ruského veľvyslanca v Berlíne Sergeja Nečajeva z dôvodu údajného zapletenia Ruska do útokov hackerov na nemecký Spolkový snem, ku ktorým došlo v roku 2015. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



"Ruského ambasádora sme informovali, že na základe zatykača voči ruskému občanovi Dmitrijovi Badinovi vydaného (nemeckou) štátnou prokuratúrou 5. mája, sa bude nemecká vláda v Bruseli usilovať o uplatnenie kybernetických sankcií EÚ voči osobám zodpovedným za útok na nemecký Bundestag vrátane pána Badina," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Štátny tajomník nemeckého rezortu diplomacie Miguel Berger hackerský útok ostro odsúdil, uviedlo ministerstvo. Ako povedal, k dispozícii sú "spoľahlivé dôkazy", že hlavný podozrivý "patril v čase útoku k vojenskej rozviedke".



Ruský veľvyslanec v Berlíne obvinenia, že za doposiaľ najväčší hackerský útok na nemecký Bundestag spred piatich rokov bol zodpovedný agent ruskej tajnej služby, najprv odmietol. Rusko Nemecku navyše vyčíta, že odmieta spoluprácu, ktorá by viedla k objasneniu celého prípadu.



"Keď sa ruská strana vyjadrila, že objasní otázky o príslušných službách, ktoré znepokojujú našich nemeckých partnerov a preverí možné dôkazy, začala byť táto téma pre Berlín nezaujímavou," uviedla ruská ambasáda.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová pred dvoma týždňami v parlamente povedala, že o podiele Ruska na hackerských útokoch existujú "závažné dôkazy".



Počítače vo viacerých kanceláriách poslancov vrátane počítača v úrade kancelárky Merkelovej boli počas útoku hackerov infikované špionážnym softvérom. Viedlo to k tomu, že sa musela vykonať generálna oprava celého IT-systému tamojšieho parlamentu.