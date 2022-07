Nemecká ministerka: Pri utečencoch z Ukrajiny sme si počínali lepšie

Berlín 3. júla (TASR) - Nemecko si v rámci privítania utečencov z Ukrajiny počínalo lepšie ako počas prílevu utečencov z vojnou zmietanej Sýrie v roku 2015. V rozhovore pre agentúru DPA to v nedeľu uviedla nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.



Nemecko od začiatku ruskej vojenskej invázie (24. februára) prijalo viac ako 850.000 ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, väčšinu z nich tvoria ženy a deti.



Krajina sa však dostala pod paľbu kritiky za to, že sa k európskym utečencom správa inak ako k ľuďom utekajúcim pred konfliktom na Blízkom východe alebo z iných častí sveta.



"Mnohé veci sme urobili oveľa lepšie ako počas poslednej veľkej utečeneckej vlny v roku 2015," skonštatovala Faeserová s tým, že k snahám vlády sa pripojil aj "neuveriteľne vysoký počet občanov".



Rýchle prijatie vojnových utečencov z Ukrajiny bez byrokratických prieťahov vo všetkých európskych štátoch označila za "historický úspech". "Bol to veľký úspech a tiež jednomyseľný. Bolo to ťažké dosiahnuť," poznamenala ministerka.



V tejto súvislosti dodala, že v Nemecku sa pre utečencov podarilo zaistiť prístup k integračným kurzom a za dôležité považuje odovzdávania nemeckých hodnôt a jazyka aj tým, ktorí v krajine zostávajú len dočasne. To už bolo podľa nej umožnené Afgancom, ktorí utiekli do Nemecka.