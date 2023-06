Nemecko si pripomína 70. výročie povstania proti diktatúre v NDR

Berlín 16. júna (TASR) - Nemecký parlament si v piatok pripomenul 70. výročie začiatku ľudového povstania v bývalej Nemeckej demokratickej republike (NDR), ktoré brutálne potlačil miestny komunistický režim podporovaný Sovietmi.



Zhoršujúce sa hospodárske podmienky a politické represie vo "Východnom Nemecku" podnietili niekoľkomesačné protesty, ktoré sa začali na vidieku a vyvrcholili 16. júna 1953 výzvou na generálny štrajk, pripomína tlačová agentúra AP.



Nasledujúci deň vyšlo do ulíc viac ako pol milióna ľudí v celej NDR vrátane hlavného mesta Berlín. Približne 50 ľudí bolo zabitých a tisíce zatkla komunistická tajná polícia s pomocou sovietskych vojsk. Desiatky z nich neskôr popravili.



Východonemecký režim označil toto povstanie za "fašistický puč" vyvolaný Západom, pričom pre toto tvrdenie neexistovali žiadne dôkazy. Išlo o prvú revoltu proti sovietskej vláde vo východnej Európe; ďalšie nasledovali v Maďarsku (1956) a vtedajšom Česko-Slovensku (1968).



"Povstanie zo 17. júna nebolo namierené len proti rastúcim nárokom na zamestnancov, nízkym mzdám, vysokým cenám, prázdnym regálom," povedal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v prejave pred zákonodarcami.



"Bolo namierené proti 'zglajchšaltován' celej spoločnosti, proti vláde založenej na plánovaní, proti násilnej kolektivizácii, proti štátnemu dozoru, propagande a cenzúre, proti útlaku kresťanov, členov opozície a nonkonformistov, proti diktatúre jednej strany, ktorá tvrdila, že má vždy pravdu," dodal.



Po potlačení povstania utiekli státisíce ľudí do "Západného Nemecka" (Nemeckej spolkovej republiky - NSR) alebo Západného Berlína, až kým komunistický režim nespevnil tzv. železnú oponu rozsiahlym pohraničným plotom a tzv. Berlínskym múrom.



Steinmeier poznamenal, že snaha o slobodu nakoniec zvíťazila, keď demonštranti v roku 1989 opäť vyšli do ulíc a nakoniec zvrhli komunistickú diktatúru, čo o rok neskôr viedlo k zjednoteniu Nemecka.