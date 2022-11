Nemecko si pripomína pád Berlínskeho múru i protižidovské pogromy

Berlín 9. novembra (TASR) - Nemecká metropola Berlín si v stredu na spomienkovej ceremónii pri pamätníku na ulici Bernauer Straße pripomenula 33. výročie pádu Berlínskeho múra. Zúčastnili sa na nej starostka Berlína Franziska Giffeyová, tamojší senátor pre oblasť kultúry Klaus Lederer či spolková ministerka kultúry Claudia Rothová. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Berlín bol rozdelený betónovým múrom od 13. augusta 1961 a pri pokuse o jeho prekonanie zahynulo minimálne 140 ľudí. Na ich počesť študenti z Nemecka, Francúzska a Nórska do medzier v niekdajšom múre vložili ruže. V rámci podujatia vystúpilo aj bieloruské hudobné zoskupenie Voľny chór, ktoré vzniklo v auguste 2020 v reakcii na zmanipulované prezidentské voľby. Hudobníci boli zahalení v bielych mikinách s kapucňami a na tvárach s červenými škraboškami v záujme zachovania anonymity pred postihmi Lukašenkovho režimu.



Z ostnatého a betónového zovretia sa Berlín vyslobodil 9. novembra 1989. Vedenie vtedajšej komunistickej Nemeckej demokratickej republiky (NDR) pod tlakom hromadného úteku obyvateľov a demonštrácií opozície otvorilo hranicu s Nemeckou spolkovou republikou (NSR). Rok na to 3. októbra 1990 sa Nemecko znovuzjednotilo.



Deviaty november sa do nemeckých dejín zapísal aj ďalšími udalosťami: v roku 1918 bola vyhlásená Weimarská republika a v roku 1938 počas tzv. Krištáľovej noci nacisti podnietili protižidovské pogromy. Počas nich bili, zatýkali a zabíjali židov, rozbíjali výklady židovských obchodov a ničili ich majetok a podpaľovali synagógy.



Berlínska starostka Giffeyová sa v stredu večer zúčastní na spomienkovom podujatí v centre tamojšej židovskej obce, ktoré sa bude konať pri príležitosti 84. výročia pogromov.



Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier na úvod podujatia na zámku Bellevue v Berlíne poznamenal, že 9. november bude v Nemecku navždy pripomínať "nalomenie civilizácie v dôsledku holokaustu" a "bude nás vyzývať na boj proti antisemitizmu".



Steinmeier konštatoval, že v tento deň je čoraz jasnejšie, že Nemecko bolo na jednej strane schopné sa vydať na cestu demokracie, a na strane druhej sa dopustilo odporných zločinov.



Predseda Ústrednej rady židov v Nemecku (ZdJ) Josef Schuster konštatoval, že z 9. novembra 1989 sa zachovali "pôsobivé, ikonické zábery pádu (Berlínskeho) múru plné nádeje a farieb". Tie však podľa jeho slov "nesmú prekryť zábery horiacich synagóg plné beznádeje, smútku a tmavých tieňov".