< sekcia Zahraničie
Nemecko si pripomína pád Berlínskeho múru spred 36 rokov
Na otváracom podujatí s názvom Svetový kongres slobody sa zišlo približne 200 disidentov z viac ako 50 krajín s autokratickými režimami.
Autor TASR
Berlín 9. novembra (TASR) – Berlín, kedysi rozdelené mesto symbolizujúce studenú vojnu, si v nedeľu pripomenul 36. výročie pádu Berlínskeho múru spomienkovým aktom na ulici Bernauer Strasse, ktorá ním v roku 1961 bola rozdelená na dve časti, informovala agentúra DPA, píše TASR.
„Odvážni občania svojou túžbou po slobode a jednote zrútili Berlínsky múr,“ uviedol berlínsky primátor Kai Wegner počas spomienky na pád múru z 9. novembra 1989.
Riaditeľ Nadácie Berlínskeho múru Axel Klausmeier zdôraznil, že „spomienka na udalosti jesene 1989 nás zaväzuje prevziať zodpovednosť“. Počas návštevy pamätníka Berlínskeho múru, kde boli položené ruže, dodal, že táto zodpovednosť znamená pestovať toleranciu, brániť demokraciu, slobodu a ľudské práva a podporovať sen o pokojnom spolužití.
Berlínsky múr rozdeľoval mesto na východnú a západnú časť 28 rokov. Na jeseň 1989 masové demonštrácie vyvinuli na vedenie bývalej Nemeckej demokratickej republiky taký tlak, že 9. novembra otvorilo hranice a umožnilo svojim občanom cestovať.
Tisíce ľudí vtedy večer prešli z východného do západného Berlína a následne padla aj vnútornonemecká hranica oddeľujúca východné a západné Nemecko.
Berlín si tento rok výročie pripomína po prvý raz v rámci Týždňa slobody, počas ktorého sa do 15. novembra na 80 miestach v meste uskutoční približne 130 konferencií, kultúrnych podujatí a diskusií s očitými svedkami historických udalostí.
Na otváracom podujatí s názvom Svetový kongres slobody sa zišlo približne 200 disidentov z viac ako 50 krajín s autokratickými režimami. Primátor Wegner na otvorení podujatia zdôraznil, že história Berlína dokazuje, že túžbu po slobode a demokracii nemožno potlačiť.
„Odvážni občania svojou túžbou po slobode a jednote zrútili Berlínsky múr,“ uviedol berlínsky primátor Kai Wegner počas spomienky na pád múru z 9. novembra 1989.
Riaditeľ Nadácie Berlínskeho múru Axel Klausmeier zdôraznil, že „spomienka na udalosti jesene 1989 nás zaväzuje prevziať zodpovednosť“. Počas návštevy pamätníka Berlínskeho múru, kde boli položené ruže, dodal, že táto zodpovednosť znamená pestovať toleranciu, brániť demokraciu, slobodu a ľudské práva a podporovať sen o pokojnom spolužití.
Berlínsky múr rozdeľoval mesto na východnú a západnú časť 28 rokov. Na jeseň 1989 masové demonštrácie vyvinuli na vedenie bývalej Nemeckej demokratickej republiky taký tlak, že 9. novembra otvorilo hranice a umožnilo svojim občanom cestovať.
Tisíce ľudí vtedy večer prešli z východného do západného Berlína a následne padla aj vnútornonemecká hranica oddeľujúca východné a západné Nemecko.
Berlín si tento rok výročie pripomína po prvý raz v rámci Týždňa slobody, počas ktorého sa do 15. novembra na 80 miestach v meste uskutoční približne 130 konferencií, kultúrnych podujatí a diskusií s očitými svedkami historických udalostí.
Na otváracom podujatí s názvom Svetový kongres slobody sa zišlo približne 200 disidentov z viac ako 50 krajín s autokratickými režimami. Primátor Wegner na otvorení podujatia zdôraznil, že história Berlína dokazuje, že túžbu po slobode a demokracii nemožno potlačiť.